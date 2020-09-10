مياه الفيوم: التغلب على تسريب خط مياه الشرب قطر 800 مم

تمكنت فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، من التغلب على مشكلة تسرب المياه بخط مياه الشرب البالغ قطره ٨٠٠ مم المار من على الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية قلهانة قلمشاة نتيجة إهمال مقاول الصرف الصحي الذي ينفذ مشروع الصرف الصحي بقرية العزب.وأضافت الشركة في بيان لها، أنه جار جهود فرق الصيانة من إصلاح الكسر بالخط البالغ قطره ٥٠٠ مم بنفس المنطقة التي يتم فيها تنفيذ مشروع الصرف الصحي، وتم إغلاق الخط حتى يتم الانتهاء من تصليحه فى وقت قياسى حتى تتم إعادة ضخ المياه مرة أخرى لتصل تباعًا للمناطق المتأثرة وهى قرى قلهانة ومنشأة ربيع ودفنو والعزب.