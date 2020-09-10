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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عبدالغفار» يكرم صاحبة المركز الأول بالثانوية العامة «مكفوفين»

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:10 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الأربعاء الطالبة ردينه سعد صلاح- الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (مكفوفين).

وهنأ الوزير الطالبة على تفوقها وحثها على مواصلة الجد والاجتهاد خلال مرحلة التعليم الجامعية، وبذل المزيد من الجهد، كما وجه الشكر لأسرة الطالبة على ما بذلوه مع ابنتهم من مجهود خلال فترتي الدراسة والامتحانات، رغم ما تمر به البلاد من جائحة كورونا.

وتناول اللقاء حوارًا أبويًا بين الوزير والطالبة عن طموحاتها المستقبلية ورغبتها في الالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مشيرة إلى موهبتها في كتابة المقالات، والقصص القصيرة، وتفوقها الدراسي في المراحل الدراسية المختلفة، حيث حصلت على المركز الأول على مستوى محافظة القاهرة في المرحلتين الإعدادية والابتدائية.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار خلال اللقاء عن تقديم كل أوجه الدعم للطالبة، وتذليل أي عقبات؛ لتحقيق حلمها واستمرار تفوقها العلمي.

وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور خالد عبدالغفار الطالبة شهادة تقدير وميدالية تعبيرًا عن تفوقها وما بذلته من جهد خلال العام الدراسي.
«عبدالغفار» يكرم صاحبة المركز الأول بالثانوية العامة «مكفوفين»
«عبدالغفار» يكرم صاحبة المركز الأول بالثانوية العامة «مكفوفين»

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