عواض: تحويل حكايات شهداء الجيش والشرطة لعروض مسرحية دخل حيز التنفيذ

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مشروع العروض المسرحية «أبطال بلدنا»، الذي أعلنت عنه وزارة الثقافة في الفترة الماضية، دخل حيز التنفيذ، لافتًا إلى أن المشروع يتمثل في تحول 6 شخصيات من كتاب «حكايات الولاد والأرض»، إلى أعمال مسرحية تجوب محافظات مصر.وأضاف، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن المسئولين عن كتابة العروض انتهوا من ذلك، بدأوا في عملية الإنتاج، استعدادًا لانطلاق البروفات خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدًا أن المشروع لم يتوقف عند الانتهاء من العروض الـ6 الأولى، وسيستمر، تخليدًا لأبطالنا من شهداء الجيش والشرطة، الذي يتناولهم الكتاب في جميع أجزائه.وأكد رئيس قصور الثقافة أهمية المشروع والاستمرار فيه، موضحًا أن وزيرة الثقافة تدعم ذلك المشروع بشكل كبير وتزيل كل العقبات التي تواجهه.