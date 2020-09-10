إحباط مخطط لإقامة إمارة إرهابية في غرب تونس

أحبطت السلطات التونسية، اليوم الخميس، مخططا لإقامة إمارة إرهابية في محافظة قفصة غرب البلاد.وأوضحت وزارة الداخلية، وفقًا لقناة العربية الإخبارية، أنه "تم القبض على 3 إرهابيين بمنطقة بئر السعد في معتمدية القطار من محافظة قفصة، بعد أن تعمدوا التأثير على إمام بأحد المساجد بالجهة بقصد استقطاب الفئات الشبابية للانضمام إليهم وتركيز إمارة إرهابية".وتابعت أن النيابة التونسية أذنت بإحالتهم إلى فرقة الأبحاث والتفتيش والتحفظ عليهم جميعا، ومباشرة قضية بحقهم في تهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".وشهدت تونس، الأحد الماضي، عملية إرهابية استهدفت دورية للشرطة بمحافظة سوسة السياحية، راح ضحيتها معاون شرطة وجرح آخر، بينما تمكّنت قوات الأمن من القضاء على 3 إرهابيين، وإيقاف 9 أشخاص لارتباطهم بالعملية الإرهابية، من بينهم إمام مسجد.