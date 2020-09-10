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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

3 أفلام عربية فى مهرجان الفيلم العربى «أرابيسك» بالنرويج

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:07 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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تشارك 3 أفلام من توزيع "MAD Solutions" في مهرجان الفيلم العربي "أرابيسك" والذي يقام في مدينة بيرجن النرويجية من 15 وحتى 20 سبتمبر الجاري، وهم فيلم "الفيل الأزرق 2" لمروان حامد، "بين بحرين" لأنس طلبة و"مفك" لبسام جرباوي، وهو مهرجان سنوي يهدف إلى الاحتفاء بالسينما العربية وصُناعها من خلال أبرز الأفلام التي عرضت خلال العام.

ويعرض "فيلم الفيل الأزرق 2" يوم الجمعة 18 سبتمبر الساعة 9 مساءً، فيما يعرض فيلم "مفك" يوم السبت 19 سبتمبر الساعة 3 ونصف عصرًا، ويعرض فيلم "بين بحرين" يوم الأحد 20 سبتمبر الساعة 8 ونصف مساءً.


- الفيل الأزرق 2

أحداث الفيل الأزرق 2 تدور بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

الجزء الثاني من الفيل الأزرق يضم فريق ونجوم الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد، والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير أحمد المرسي، المونتير أحمد حافظ، الستايلست ناهد نصر الله، المؤلف الموسيقي هشام نزيه، ومصمم الديكور محمد عطية، إضافة إلى المنتج أحمد بدوي مدير شركة سينرجي فيلمز.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، شيرين رضا، وتارا عماد.

- مفك

تدور أحداث الفيلم حول زياد الشاب الذي سُجن بعد اغتياله مستوطنا إسرائيليا انتقامًا لمقتل صديقه المُقرب، وبعد مرور 15 عامًا، يُطلق سراح زياد ليبدأ في محاولة المُضيّ قدمًا في حياته بينما يعاني من أحد أنواع اضطراب ما بعد الصدمة، إلى أن يضعه القدر على طريق يعيده إلى حياة سابقة يألفها.

وشارك مفك في أكثر من 50 مهرجانا دوليا، وحصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كما افتتح مهرجان الفيلم الفلسطيني بتورنتو، وشارك في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وهو من تأليف وإخراج بسام جرباوي في أولى تجاربه الإخراجية لفيلم روائي طويل، وبطولة زياد بكري، أمير خوري، جميل خوري، وهو إنتاج مشترك بين الشركة الهندية Dialectic والشركة الفلسطينية رمش فيلم التي يمتلكها كلٌ من بسام جرباوي وياسمين قدومي.

- بين بحرين

تبدأ أحداث الفيلم أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

الفيلم من إخراج أنس طلبة، وتأليف مريم نعوم، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول، ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبدالرحمن الجرواني، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

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