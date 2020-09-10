رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المناسترلى: الحكومة تستهدف تنمية صناعية كبرى خلال فترة قصيرة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:54 م
إبراهيم المناسترلي
إبراهيم المناسترلي
أسامة الشندويلي
طباعة
قال المهندس إبراهيم المناسترلي، المصفي العام للشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة ووزارة قطاع الأعمال العام للتوجه نحو تحديث وتنمية الصناعة المصرية، كونها القاطرة الرئيسية لتحقيق أعلى معدلات نمو الاقتصاد القومي.

وأضاف المناسترلي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن اهتمام وزارة قطاع الأعمال بتطوير المصانع التابعة لها سينتج عنه تحريك آليات النمو الاقتصادي وخلق العديد من فرص العمل والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والأصول غير المستغلة بالشركات، مؤكدًا أن العملية الصناعية تستغرق بضع سنوات لتنفيذها على عكس قطاع التجارة الذي لم يستغرق سوى شهور قليلة، لذا لا بد من البدء في تشغيل العملية الصناعية من الآن والسعي نحو تطوير المصانع وتحديثها وتنميتها.

وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال تهدف من خلال تطوير المصانع التابعة لها إلى الوصول للميزات التنافسية للمنتج المصري ومواكبة التغيرات والمستجدات في الأسواق العالمية وتقليل فاتورة الاستيراد وتوظيف أكبر عدد من المواطنين، إلى جانب استهدافها لفتح مزيد من الأسواق الخارجية.

موضوعات متعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. هندسة 92.9% وبيطري 97.2% والتمريض 85.2%

وزير التعليم يكشف خطة حماية الطلاب من كورونا بالعام الدراسي الجديد

سعر متر التصالح فى مخالفات البناء بالإسكندرية

سيدة تتاجر في الأعضاء البشرية على «فيسبوك»: «الكلى بـ100 ألف جنيه»

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

موعد فتح الطيران السعودى

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نجم الساعة

فى اليوم العالمى لمحو الأمية.. قصص سيدات تعلمن في الكبر

منوعات

الصين تكتشف لوح حجري عمره 190 عاما

زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب روسيا

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 10-9-2020

اكتشاف ذخيرة من الحرب العالمية الثانية بمنزل غربى ألمانيا

مقالات الرأي
خالد عكاشة
انكشاف قطرى فى بريطانيا.. أموال سوداء واختراقات مؤثرة
صفوت البياضي
آن للغربان أن تغادر سماء لبنان
مؤمن المحمدي
الساحرة المستديرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «٣»
المزيد

الثقافة

عواض: تحويل حكايات شهداء الجيش والشرطة لعروض مسرحية دخل حيز التنفيذ

اتحاد الناشرين العرب: نقف بجانب السودان في أزمتهم

في ذكراه.. شعراء عرب أحبهم رياض السنباطي

«كلاب الراعي» لأشرف العشماوي في طبعة جديدة من «المصرية اللبنانية»