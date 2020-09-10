المناسترلى: الحكومة تستهدف تنمية صناعية كبرى خلال فترة قصيرة

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، المصفي العام للشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة ووزارة قطاع الأعمال العام للتوجه نحو تحديث وتنمية الصناعة المصرية، كونها القاطرة الرئيسية لتحقيق أعلى معدلات نمو الاقتصاد القومي.وأضاف المناسترلي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن اهتمام وزارة قطاع الأعمال بتطوير المصانع التابعة لها سينتج عنه تحريك آليات النمو الاقتصادي وخلق العديد من فرص العمل والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والأصول غير المستغلة بالشركات، مؤكدًا أن العملية الصناعية تستغرق بضع سنوات لتنفيذها على عكس قطاع التجارة الذي لم يستغرق سوى شهور قليلة، لذا لا بد من البدء في تشغيل العملية الصناعية من الآن والسعي نحو تطوير المصانع وتحديثها وتنميتها.وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال تهدف من خلال تطوير المصانع التابعة لها إلى الوصول للميزات التنافسية للمنتج المصري ومواكبة التغيرات والمستجدات في الأسواق العالمية وتقليل فاتورة الاستيراد وتوظيف أكبر عدد من المواطنين، إلى جانب استهدافها لفتح مزيد من الأسواق الخارجية.