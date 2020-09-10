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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الوادي الجديد» تناقش مواجهة الأمراض المعدية بالعام الجديد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:21 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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شهد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، لقاء الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور مسئولي وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي وإدارة البيئة والسكان بالمديرية، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتفعيل كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض المعدية والحد من انتشارها، بحضور مسئولي الصحة المدرسية بوزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي.

وقال حسن، في بيان، إن قطاع تعليم المحافظة وضع خطة العمل للاستعداد الكامل لانطلاق العام الدراسي الجديد، بما يضمن تطبيق كل الإجراءات الاحترازية داخل جميع المنشآت التعليمية، وتطبيق التباعد والمسافات داخل الحجرات الدراسية ورفع الوعي الصحي لدى المجتمع المدرسي، وتحقيق كل إجراءات الأمن والسلامة للحفاظ على صحة الطلاب وجميع العاملين بالحقل التعليمي.

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