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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح وحدة اللياقة الرياضية بـ«تربية الفيوم»

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:56 م
تربية الفيوم
تربية الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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افتتحت الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة لجامعة الفيوم، وتفعيل وحدة اللياقة الرياضية والجيم لتقديم برامج ودورات تدريبية جديدة ومميزة لخدمة الطالبات والمجتمع المحلي.

وأكدت عميدة الكلية أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الجامعة للمساهمة في بناء مجتمع رياضي لتعظيم الاستفادة من الطاقة الإيجابية لدى الطلبة من الجنسين لبناء الإنسان من مختلف النواحي الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية.

وأوضحت أن المشروع يهدف أيضًا إلى رفع مستوى الثقافة الرياضية لدى الطلبة، من خلال نشر المفاهيم التي تشجع على ممارسة الرياضة، ونشر رسائل تثقيفية تعزز المفاهيم والسلوكيات الإيجابية بوسائل التواصل الاجتماعي، لمواكبة التطور الهائل الذي وصلت إليه الرياضة العالمية على مختلف مجالاتها التنافسية والصحية والترفيهية، كما نسعى أن تكون الرياضة مصدرا مهما للطلاب خلال أوقات فراغهم.

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