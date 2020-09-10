«تعليم مطروح» تستأنف المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية

ترأس الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، اللجنة المشكلة لعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية في يومها الثالث والأخير بقاعة التدريب والتنمية المهنية بديوان عام المديرية بمدينة مرسى مطروح.وأوضح وكيل تعليم مطروح أن اللجنة السباعية عادت لاستكمال عملها بعد التوقف لمدة يومين لظروف انتخابات مجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء، وتم استئناف العمل اليوم.