«كذب وعناد وجحود».. حكايات دعاوى النشوز في محاكم الأسرة

البخل، العناد، الكذب، الجحود، وغيرها من الأسباب التي تدفع الأزواج لاستخدام سلطتهم في إقامة دعاوى النشوز ضد زوجاتهم؛ لإجبارهن للعودة لعش الزوجية بعد طول الخلاف والانفصال بينهم.أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، حملت رقم ٥٨٣٣ لسنة ٢٠٢٠؛ لتركها منزل الزوجية معترضة على مرافقة والدته في المستشفى.وقال «سامح. ع»، مقيم الدعوى: «تزوجتها بعد قصة حب طويلة استمرت لسنوات منذ أيام الجامعة، وبرغم أخلاق أهلها وسمعتهم السيئة إلا أنني تمسكت بها وأصريت على الزواج منها، الذي استمر لأربع سنوات، لم أبخل عليها يوما، فكانت كل طلباتها مجابة من الألف للياء».وأضاف: «بعد زواجنا بأشهر قليلة أصيبت والدتها بسرطان في الثدي؛ لم أتركها لحظة واحدة من طبيب لآخر، فكنت بالنسبة لها مثل السائق الخصوصي لكل تحاليلها وجلساتها دون أن تطلب منى زوجتى ذلك، ووقفت بجانبها حتى تحسنت صحتها، وأمي كانت تعاملها أفضل معاملة حتى أصيبت بكسر في الحوض وتم إجراء جراحة لها، واقترح الأطباء أن يرافقها أحد من بناتها لتجلس معها».وأضاف الزوج: «عندما طلبت منها مرافقة والدتي صرخت أنا أرافقها ليه؟.. هي مش أمي، وتمنت لها الموت ودعت عليها، ثم تركتنا في المستشفى وعادت للمنزل، وأخذت مصوغاتها والأموال وذهبت لوالدتها».

عصام: «فتحت كوافير من ورايا»

إسلام: «جوز أختها تاجر مخدرات»

وأقام الشاب «عصام» دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة حملت رقم ٤٩٢٦ لسنة ٢٠٢٠، يطالب فيها بإثبات نشوز زوجته؛ لإصرارها على العمل في كوافير وترك منزل الزوجية.وقال مقيم الدعوى: «غادرت المنزل وتركت لي ٣ أطفال أكبرهم عمره 7 سنوات، فمنذ زواجي منها وهي لن يهمها أمر أحد سوى نفسها، حتى أطفالها الصغار لم تهتم بهم وتتركهم بالأسبوع مع والدتي وتجلس لدى شقيقتها، تشاجرت معها كثيرا بسبب هذه التصرفات لكن بلا جدوى، وبكل مرة اتحملها من أجل أطفالي الصغار».وأضاف الزوج: «منذ فترة تم القبض على 3 فتيات يعملون بمحل كوافير بالمنطقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتم غلق المحل نهائيا، ومنذ غلقه وزوجتي تريد فتح محل كوافير خاص بها؛ لكننى رفضت لأن الجميع أخذ عن هذه المهنة فكرة سيئة كما أنني ميسور ماديا ولم احتاج لعملها، ومع رفضي المتكرر أصرت على فتح محل، وقامت بالفعل بتأجيره وشراء مستلزمات العمل فيه دون علمي، وعندما علمت توجهت للمحل وقمت بتكسير كل ما فيه فرفضت العودة للمنزل مرة أخرى».وهنا أقام «إسلام» الشاب العشريني دعوى نشوز بمحكمة الأسرة بالأميرية حملت رقم ٤٥٨ لسنة ٢٠٢٠ يطالب فيها بإثبات نشوز زوجته؛ لتركها منزل الزوجية لرفضه مضايفة زوج شقيقتها المسجل في قضايا ترويج مواد مخدرة.فقال في الدعوى: «استمر زواجنا لمدة ٣ سنوات وطوال هذه السنوات ونحن في خلافات ومشاكل لن تنتهى بسبب شعورها بالنقص الدائم، فكل هدفها من زيارتنا لأشقائي أو أصدقائي هو مشاهدة حياتهم، وهل لديهم شيء ينقصها؟.. وتحدثت معها كثيرا وطلبت منها عدم النظر لحاجة الغير، والعيش على مستوى معيشتنا؛ لكن بلا جدوى، ففي كل مرة نزور بها أحد لابد وأن نتشاجر بسبب طلباتها».وتابع مقيم الدعوى: «منذ سنة تقريبا تزوجت شقيقتها الصغرى من شاب مسجل في قضايا ترويج مواد مخدرة، ولأن كل أمواله حرام فكان ينفق على زوجته ببزخ من ملابس كثيرة ومصوغات ذهبية، فبدأت هي تطلب مثل شقيقتها وأخبرتها أن لكل منا إمكانياته، ثم فاجأتني بعزومة لشقيقتها وزوجها دون إخباري، فتشاجرت معها وتركت المنزل واتهمتني بالبخل».