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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحصيل 811 ألف جنيه مستحقات مصريين خلال شهر بالرياض

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:53 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 193 ألفًا و296 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي 811 ألفًا و843 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكاواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كل المجالات مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال يوليو الماضي عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 40، منها 25 فرصة عمل داخلية و15 عقد وتأشيرة عمل تم اعتمادها.

وأوضح الملحق العمالي بالرياض أنه تمت خلال الشهر تسوية 75 شكوى وديًا، وما زال هناك شكوي تحت البحث والدراسة، فضلًا عن القيام بـ38 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم عمل 3 زيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلًا عن اجتماع مع التجمعات العمالية، والرد على 35 استفسارًا للعمالة المصرية بالرياض من خلال المكتب.

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