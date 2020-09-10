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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتفاع نسبي في أسعار البلح بالوادي الجديد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:53 م
البلح
البلح
محمد مهدي
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ارتفعت أسعار البلح والتمور في محافظة الوادي الجديد، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الإقبال عليها من تجار الجملة نتيجة الطلب عليها من المصانع الكبرى وشركات التصدير.

أكد ذلك المهندس سامح عوض، أحد تجار الجملة بمركز الداخلة، موضحا أن أسعار البلح والتمور بدأت في الارتفاع بعد إعلان الجمعية المركزية الزراعية الرئيسية بالمحافظة منذ أيام جمع محصول البلح بسعر 10 جنيهات للكيلو الواحد، حيث بدأ الجمع يوم السبت الماضي بهذا السعر.

وأضاف عوض أن منتج البلح بدأ بزيادة 50 قرشا تضاف للكيلو ليصل إلى 50.10 للكيلو ليصل في نهاية الأسبوع المقبل إلى 11 جنيها، وهو سعر يرضي الفلاح والمزارع الواحاتي الذي يجتهد ويتعب من أجل هذه اللحظة.

وكان المهندس موسى الشامي، مدير الجمعية الزراعية المركزية بمركز الداخلة، قد أكد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الجمعية الزراعية المركزية سوف تشتري محصول البلح الفرز الأول بسعر 10 جنيهات للكيلو الواحد، وهو سعر مبدئي لحين معرفة احتياجات السوق، خاصة أن سعر البلح يتم تحديده بناء على العرض والطلب بالسوق المحلية وسوق التصدير.

ويعتبر محصول البلح والتمور محصولًا استراتيجيًا بالوادي الجديد؛ نظرًا لأنه المحصول الرئيسي لأبناء المحافظة ويشكل 90% من الغطاء النباتي بها، وسجلت أعداد أشجار النخيل حوالي 2278650 شجرة، بواقع 1685566 نخلة مثمرة، و527507 أشجار غير مثمرة، بينما أشجار النخيل الذكور 65577 شجرة، وتمتلك المحافظة أكثر من 52 مصنعًا ووحدة لتعبئة وتغليف التمر على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، حسب آخر إحصائية في شهر سبتمبر الماضي لمديرية الزراعة.
البلح
البلح

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