«نقل البرلمان» تثمن تطوير ميناء أبوقير: الأكبر في البحر المتوسط

أيد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير ميناء أبوقير ليصبح الأكبر على مستوى البحر المتوسط.وأشاد زين الدين، في بيان، بالقضايا التي تناولها الرئيس السيسي في اجتماعه مع الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، وكلٍ من لوك لويس، المدير العام لشركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، وعدد من كبار المسئولين بالشركة وبحضور لواء بحري أركان حرب محمد فكري، مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، وعميد بحري أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية، وعقيد بحري محمد المخزنجي، رئيس قسم التحليل السياسي بقيادة القوات البحرية.وثمن النائب، مشروع توسعة وتطوير ميناء خليج أبوقير بشكل شامل والاتفاق خلال الاجتماع مع شركة "ديمي"، والتي تعد أكبر شركة في أوروبا في بناء الموانئ، على القيام بأعمال تكريك الميناء، وهو الاتفاق الذي يأتي بالتكامل مع الاتفاق الأخير مع شركة "هاتشيسون" الصينية لإقامة أكبر محطة تداول حاويات بالمنطقة في ميناء أبوقير بسعة تداول 2 مليون حاوية سنويًا خاصة أن الرئيس السيسى أشاد بالسمعة الاحترافية التي تتمتع بها الشركة البلجيكية في هذا المجال وأهمية قيمة هذا المشروع القومي الحيوي الذي يأتي في إطار امتلاك القدرة وبناء الدولة الحديثة، مع أهمية إنجازه وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية وأعلى المستويات الدولية لتطوير وتشغيل المواني، ليمثل إضافة جديدة لسلسلة المواني الممتدة على الساحل الشمالي المصري، ويجعل ميناء أبوقير الأكبر في البحر المتوسط، وليرتقي بالتصنيف العالمي للمواني المصرية إلى المستوى الأول.واعتبر البرلماني إشادة مدير عام شركة "ديمي" بالفرص الواعدة للاستثمار في مصر خاصة ما يتعلق بتطوير الموانئ البحرية وذلك للاستفادة من تحسن المناخ الاقتصادي وجهود تطوير البنية التحتية التي اضطلعت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بمثابة شهادة عالمية لمصر بأهمية دور الموانئ المصرية وتطويرها لتتواكب مع أحدث التكنولوجيات العالمية.