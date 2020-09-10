انتهاء صيانة 80% من مدارس دمياط

تفقد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، عددا من مدارس المحافظة التي تجرى بها أعمال الصيانة البسيطة، مؤكدا ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة قبل بداية العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور لجنة دعم اللامركزية برئاسة دكتورة داليا البيسي مدير إدارة اللامركزية بالمديرية.وأكد "عثمان" خلال المتابعة على سرعة الانتهاء من تجهيز المدارس وتجميلها بطريقة مشرفة تليق بأبنائنا الطلبة والطالبات، مع التأكيد على توفير مساحات خضراء جاذبة للتلاميذ مع إمكانية استغلالها كفصول مفتوحة كوسيلة من وسائل التباعد بين الطلاب وإعطاء انطباع بالتغيير والجذب للطلبة والطالبات للمدرسة.وأضاف "عثمان" أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وجهت بتوفير كل الدعم للقطاع التعليمي للانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالمدارس استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.مشيدا بالدعم الدائم من محافظ دمياط، للعملية التعليمية وحرصها الشديد على رقي وتنمية كل أعضاء المنظومة التعليمية بالمحافظة.وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم الانتهاء الفعلي من أعمال الصيانة البسيطة بمدارس المحافظة، والتي وصلت إلى نسبة ٨٠ % وجار الانتهاء من كافة استعدادات في باقي المدارس.