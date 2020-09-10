رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البترول» توفر 3.7 مليون طن بوتاجاز لسد احتياجات السوق المحلية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:00 م
البوتاجاز
البوتاجاز
سيد ابراهيم
طباعة
قال المهندس رأفت عبدالهادي، رئيس شركة "بتروجاس"، إنه جرى توفير نحو 3.7 مليون طن من البوتاجاز، تمثل حجم استهلاك السوق المحلية هذا العام، والذي تم تغطية احتياجاته من أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بمعدل 311 مليون أسطوانة خلال العام تم إنتاجها من خلال 49 محطة تعبئة لأسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية، علاوة على زيادة مراكز توزيع الأسطوانات للمواطنين بعدد 32 مركزًا جديدًا، ليصل الإجمالي إلى 3072 مركزًا، كما تم ضخ 3 ملايين و803 آلاف أسطوانة جديدة ومستصلحة للسوق بعد إعادة تأهيلها للحفاظ على حالتها، مشيرًا إلى توفير سعات استراتيجية لتخزين المنتج.

وأكد عبدالهادي، خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة "بتروجاس" برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2019- 2020، أن منظومة الرقابة على سيارات نقل أسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة بواسطة تقنية التتبع "GPS" قد اكتملت بتركيب 177 جهاز تتبع جديد، بخلاف ما تم تركيبه من قبل لتغطية جميع سيارات الشركة وإلزام المتعهدين المتعاملين مع مصانعها بتركيب الأجهزة.

وأشار عبدالهادي إلى الاستمرار في تنفيذ خطة العمل الخاصة بتطبيق نظام إدارة الموارد والأصول "ERP" بالشركة في إطار البرنامج السابع بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق الربط الرقمي.

وفي مجال السلامة، أوضح أنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات لدعم السلامة والصحة المهنية في إطار استراتيجية قطاع البترول في هذا المجال، من أبرزها تكثيف أعمال التفتيش الفني على صهاريج التخزين وسيارات النقل الصهريجية، علاوة على الإحلال والتجديد لمعدات السلامة والاطفاء مع مراعاة تنفيذ نظام الرقمنة.

حضر الجمعيات كل من الجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عزالرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والمالية والاقتصادية والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، ونرمين إسماعيل، وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف خطة حماية الطلاب من كورونا بالعام الدراسي الجديد

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020

سيدة تتاجر في الأعضاء البشرية على «فيسبوك»: «الكلى بـ100 ألف جنيه»

نساء محمود الجندي.. انفصل عن عبلة كامل لسبب غريب وماتت زوجته الأولى في حريق

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

موعد فتح الطيران السعودى

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نجم الساعة

فى اليوم العالمى لمحو الأمية.. قصص سيدات تعلمن في الكبر

منوعات

الصين تكتشف لوح حجري عمره 190 عاما

زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب روسيا

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 10-9-2020

اكتشاف ذخيرة من الحرب العالمية الثانية بمنزل غربى ألمانيا

مقالات الرأي
خالد عكاشة
انكشاف قطرى فى بريطانيا.. أموال سوداء واختراقات مؤثرة
صفوت البياضي
آن للغربان أن تغادر سماء لبنان
مؤمن المحمدي
الساحرة المستديرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «٣»
المزيد

الثقافة

عواض: تحويل حكايات شهداء الجيش والشرطة لعروض مسرحية دخل حيز التنفيذ

اتحاد الناشرين العرب: نقف بجانب السودان في أزمتهم

في ذكراه.. شعراء عرب أحبهم رياض السنباطي

«كلاب الراعي» لأشرف العشماوي في طبعة جديدة من «المصرية اللبنانية»