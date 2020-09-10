«البترول» توفر 3.7 مليون طن بوتاجاز لسد احتياجات السوق المحلية

قال المهندس رأفت عبدالهادي، رئيس شركة "بتروجاس"، إنه جرى توفير نحو 3.7 مليون طن من البوتاجاز، تمثل حجم استهلاك السوق المحلية هذا العام، والذي تم تغطية احتياجاته من أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بمعدل 311 مليون أسطوانة خلال العام تم إنتاجها من خلال 49 محطة تعبئة لأسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية، علاوة على زيادة مراكز توزيع الأسطوانات للمواطنين بعدد 32 مركزًا جديدًا، ليصل الإجمالي إلى 3072 مركزًا، كما تم ضخ 3 ملايين و803 آلاف أسطوانة جديدة ومستصلحة للسوق بعد إعادة تأهيلها للحفاظ على حالتها، مشيرًا إلى توفير سعات استراتيجية لتخزين المنتج.وأكد عبدالهادي، خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة "بتروجاس" برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2019- 2020، أن منظومة الرقابة على سيارات نقل أسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة بواسطة تقنية التتبع "GPS" قد اكتملت بتركيب 177 جهاز تتبع جديد، بخلاف ما تم تركيبه من قبل لتغطية جميع سيارات الشركة وإلزام المتعهدين المتعاملين مع مصانعها بتركيب الأجهزة.وأشار عبدالهادي إلى الاستمرار في تنفيذ خطة العمل الخاصة بتطبيق نظام إدارة الموارد والأصول "ERP" بالشركة في إطار البرنامج السابع بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق الربط الرقمي.وفي مجال السلامة، أوضح أنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات لدعم السلامة والصحة المهنية في إطار استراتيجية قطاع البترول في هذا المجال، من أبرزها تكثيف أعمال التفتيش الفني على صهاريج التخزين وسيارات النقل الصهريجية، علاوة على الإحلال والتجديد لمعدات السلامة والاطفاء مع مراعاة تنفيذ نظام الرقمنة.حضر الجمعيات كل من الجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عزالرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والمالية والاقتصادية والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، ونرمين إسماعيل، وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.