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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عبد الهادي مقبل رئيسا لأول اتحاد لخبراء الضرائب العرب ورمضان صديق نائبا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:57 م
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أجمع أعضاء الجمعية العمومية التأسيسية لاتحاد خبراء الضرائب العرب على اختيار الدكتور عبدالهادي محمد المهدي مقبل أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي ـ كلية الحقوق ـ جامعة طنطا، رئيسا لأول اتحاد لخبراء الضرائب العرب.

كذلك اختيار الدكتور رمضان صديق محمد أستاذ التشريعات المالية والضريبية ـ كلية الحقوق جامعة حلوان ـ وعميد كلية الحقوق الأسبق ومستشار وزير المالية للسياسات الضريبية نائبا أول لرئيس الاتحاد، كما تم اختيار الدكتور عيسى الشريف أمينا عاما للاتحاد.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد أمس الأول ، بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية والتي صدقت على تنظيم عمل موحد وفقا للاختيارات التى جرت، من خلال مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية بهدف العمل على التنسيق والتنمية بين أعضائه ورعاية مصالحهم وتدعيم أواصر التعاون والتكامل وتأصيل وتطوير مهنة خبراء الضرائب والعمل الضريبي ورفع المستوى المهنى والعلمى للأعضاء وتحقيق أهداف الاتحاد.

واعتمدت الجمعية العمومية التأسيسية بالإجماع الموافقة بإقرار مشروع النظام الأساسي لاتحاد خبراء الضرائب العرب، وانتخاب مجلس إدارة لاتحاد خبراء الضرائب العرب، كما اعتمدت الجمعية اختيار مصر المقر الرئيسي والدائم للاتحاد والأمانة العامة له.

وفي ختام الجمعية التأسيسية وجه رئيس المجلس الشكر للدول المشاركة فى الاجتماع والمؤسسين للاتحاد والحاضرين على ثقتهم فى اختيار مجلس الإدارة، ووعد بأن يكون للاتحاد الوليد دوراً هامًا في الحياة الاقتصادية العربية من أجل النهوض بالمجتمع العربي نحو الوحدة، وفي مواجهة الأزمات والصعاب التى تحيط به، كما قدم الشكر للسفير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد محمد الربيع وأمانة المجلس لما قدموه في مسيرة العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي لأمتنا العربية.

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