«اتحاد المقاولين»: وزير الإسكان استجاب لطلب مساندة جمعيات التعمير الجادة

أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الاتحاد خاطب وزارة الإسكان من أجل مساندة جمعيات الإنشاء والتعمير التابعة للاتحاد الإنتاجي التعاوني.وأضاف «سعد»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن بعض الجمعيات تقاعست وقدمت صورة سيئة فيما يتعلق بإنهاء المشروعات التي تتولى تنفيذها.وقال: «ولما استدعينا رؤساء هذه الجمعيات لعقد اجتماع قالوا إن بعض المقاولين أساءوا إلينا، والحقيقة أن هذه الجمعيات تسهم في تشغيل عمالة كثيرة، فوجهنا خطابًا إلى وزير الإسكان، وطلبنا منه عدم صدور قرار بمنع جميع الجمعيات، لأن هذه الجمعيات بمثابة حاضنة لمجموعة شركات صغيرة لا تملك إمكانية استخراج خطابات الضمان، وبالتالي تتولى الجمعية عنها هذا الأمر».وأضاف رئيس اتحاد المقاولين أن وزير الإسكان استجاب لطلب الاتحاد، وتم سحب الشغل من الجمعيات المتأخرة، وبدأت باقي الجمعيات العمل.وأشار إلى أن لدى الاتحاد لجنة لتجميع الشكاوى، وتتواصل مع الجهات الإدارية لتقليل الضرر، وتم الاتفاق مع جهات الإسناد على أن الشركة المتقاعسة فقط هى التى يُسحب منها الشغل.