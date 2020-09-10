«أنابيب البترول»: نقل 31.6 مليون طن منتجات بـ2.8 مليار جنيه

استعرض المهندس عماد عبدالقادر، رئيس شركة أنابيب البترول، أهم نتائج الأعمال وجهود تطوير الشبكة القومية لنقل وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية باستخدام أحدث التقنيات، مشيرًا إلى أنه تم نقل 27.5 مليون طن خام ومتكثفات بزيادة 17% على العام السابق، ونقل 31.6 مليون طن منتجات بترولية وبوتاجاز، بإجمالي إيرادات 2.8 مليار جنيه بزيادة نسبتها 14%.جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2019-2020.واستعرض عبدالقادر موقف تنفيذ خطة المشروعات الجديدة، ومن أهمها خط "السخنة-التبين" بطول 115 كيلومترًا باستثمارات بلغت 920 مليون جنيه، لتعظيم دور ميناء السخنة المحوري في نقل وتداول المنتجات البترولية، كذلك زيادة معدلات التدفيع من السخنة إلى خزانات الخام الجديدة بمنطقة "عجرود"، إضافة إلى نقل المنتجات البترولية للقاهرة والتبين والوجه القبلي من خلال 5 مستودعات جديدة لتخزين الخام والمنتجات و6 طلمبات تدفيع باستثمارات 720 مليون جنيه، ومشروع ربط الشبكة القومية للبوتاجاز بتسهيلات شركة بميناء دمياط ضمن خطة الوزارة لتعدد وتأمين مصادر تسلم البوتاجاز باستثمارات 620 مليون جنيه، ومشروع إنشاء 6 خطوط جديدة لربط مستودعات تخزين الخام الجديدة بالشبكة القومية لخطوط الخام باستثمارات 860 مليون جنيه.وأضاف، أنه تم الانتهاء من عدد من مشروعات إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من الخطوط، من أهمها ازدواج خط بوتاجاز رأس بكر- رأس غارب - خشم الرقبة - أسيوط، لرفع معدلات نقل البوتاجاز للصعيد وخط امتداد جنوب حلوان - بياض العرب - بني هارون، وإحلال وتجديد 3 خطوط من أبوقير حتى خورشيد بالإسكندرية، وإحلال وتجديد خط "المحلة - شاوة" بإجمالي أطوال حوالي 256 كيلومترًا وباستثمارات حوالي مليار جنيه، كما عرض أهم المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام المالى الحالى بالنسبة لخطوط الشبكة القومية للمنتجات البترولية.