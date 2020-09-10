شرطة التموين تضبط 33 طن فول بلدى فاسد بالمنيا

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن المنيا، اليوم الخميس، من ضبط صاحب مخزن سلع غذائية بحوزته سلع مجهولة المصدر في مركز أبوقرقاص.وضبطت الشرطة، 33 طن فول بلدى، مجروش غير صالحة للاستهلاك الآدمى لاحتوائها على حشرات حية وتشكل ضررًا بالغًا على الصحة العامة، و80 طن سكر حر، و2.675 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وذلك طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.