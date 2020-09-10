«زراعة الشرقية» تنظم يومًا حقليًا إرشاديًا بصان الحجر والحسينية

أكد المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة، أنه في إطار السعي نحو النهوض بمحصول القطن وزيادة إنتاجيته قامت إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع مهندسي الإرشاد الزراعى، بإدارتي صان الحجر والحسينية الزراعيتين ومعهد بحوث القطن بتنفيذ يوم حقلى إرشادي مزروع بمحصول القطن، بناحيتي صان القبلية بمدينة صان الحجر وقرية الحمر بمركز الحسينية، وذلك لفحص زراعات القطن الصيفي وتوعية المزارعين بكيفية تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول، وكذلك تفعيل دور الإرشاد الزراعي في توصيل التوصيات الفنية من معهد بحوث القطن إلى المزارعين ومتابعة تنفيذ تلك التوصيات.أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.