حصيلة قياسية للإصابات بكورونا في فلسطين

سجلت فلسطين 7 حالات وفاة، بينها طفل رضيع، ونحو ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت اليوم الخميس وزارة الصحة الفلسطينية.وذكرت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ مارس الماضي.وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة تم تسجيلها بواقع 5 حالات في الضفة الغربية، وواحدة في شرق القدس، وأخرى في قطاع غزة وهي لطفل رضيع يبلغ ستة أشهر.ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية إلى وجود 31 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.