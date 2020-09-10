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الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعادة السماح بتقديم الطعام داخل المطاعم في نيويورك

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:37 م
الطعام داخل المطاعم
الطعام داخل المطاعم
وكالات
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أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كوومو، إعادة السماح لمطاعم مدينة نيويورك بتقديم الطعام داخل قاعاتها اعتبارا من 30 سبتمبر، مع فرض نسبة تشغيل قصوى تبلغ 25% من القدرة الاستيعابية، في موقف مفاجئ يتعارض مع قراراته السابقة.

ويترافق هذا السماح مع شروط مشددة، بينها خصوصا أخذ حرارة الزبائن عند الدخول وإرغام كل مجموعة من الرواد على تقديم بياناتها الشخصية لاستخدامها في حال تسجيل إصابات.

وقال كوومو إن المطاعم لن تتمكن من العمل بعد منتصف الليل، كما لن يُسمح لأي زبون بالجلوس عند البار (حيث تقدم المشروبات في العادة) وسيتعين اعتماد مسافة فاصلة بين الطاولات لا تقل عن مترين.

وكان الحاكم، وهو صاحب القرار الوحيد في المسألة، قد استبعد الثلاثاء إمكان إعادة السماح بتقديم الطعام داخل المطاعم. وهو كان يعتبر أن الشروط المطلوبة لم تتوافر بعد لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وقد طالب مسئولون من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء، وصولا إلى الرئيس دونالد ترامب، في الأيام الأخيرة بإعادة السماح بتقديم الخدمة في داخل المطاعم، كما الحال في بقية مقاطعات ولاية نيويورك.

كذلك لجأ عدد من أصحاب المطاعم إلى القضاء الثلاثاء للحصول على إذن باستقبال الزبائن في الداخل.

وأعلن حاكم نيويورك التوجه لتعزيز فرق المراقبة الصحية، ما يشمل خصوصا الاستعانة بـ400 مفتش للخدمات الصحية البلدية في محاولة لتغطية مجمل المؤسسات في القطاع البالغ عددها عشرة آلاف في نيويورك.

وأشار الحاكم إلى أنه يعوّل على سكان نيويورك أنفسهم في إخطار الخدمات الصحية في حال حصول انتهاكات خصوصا لقاعدة الـ25% كقدرة استيعابية قصوى.

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