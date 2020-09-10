إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي، الكيلو 40 اتجاه العلمين، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الكيلو 40 اتجاه العلمين.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين إصابة "ندى يوسف عزت" 21 سنة، "مهند محمود محمد" ١٩ سنة، "محمود محمد عبدالخالق" 58 سنة، "رضا السيد محمود" 53 سنة، "محمود مازن محمود" 3 سنوات، وجرى تحويل جميع المصابين لمستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم.