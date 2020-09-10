وزير الكهرباء: تطوير شبكات التوزيع بـ«القناة» بـ63 مليون جنيه

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار جهود وزارته بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة، مع تقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضاف وزير الكهرباء أنه في نطاق قطاع وسط الشرقية، والذي يبلغ عدد المشتركين به 771 ألفًا، ويضم حوالي 26 مركزًا وقرية، جرى خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى يونيو 2020، جرى تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالي 63 مليون جنيه كخطة استثمارية.