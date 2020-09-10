رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الكهرباء: تطوير شبكات التوزيع بـ«القناة» بـ63 مليون جنيه

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:43 م
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر
عمرو خان
طباعة
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار جهود وزارته بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة، مع تقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وزير الكهرباء أنه في نطاق قطاع وسط الشرقية، والذي يبلغ عدد المشتركين به 771 ألفًا، ويضم حوالي 26 مركزًا وقرية، جرى خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى يونيو 2020، جرى تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالي 63 مليون جنيه كخطة استثمارية.


موضوعات متعلقة

سيدة تتاجر في الأعضاء البشرية على «فيسبوك»: «الكلى بـ100 ألف جنيه»

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. هندسة 92.9% وبيطري 97.2% والتمريض 85.2%

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودى

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

وزير النقل يعتذر لراكب قطار «المنصورة- القاهرة».. ويحيل الكمسارية للتحقيق

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نجم الساعة

فى اليوم العالمى لمحو الأمية.. قصص سيدات تعلمن في الكبر

منوعات

الصين تكتشف لوح حجري عمره 190 عاما

زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب روسيا

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 10-9-2020

اكتشاف ذخيرة من الحرب العالمية الثانية بمنزل غربى ألمانيا

مقالات الرأي
خالد عكاشة
انكشاف قطرى فى بريطانيا.. أموال سوداء واختراقات مؤثرة
صفوت البياضي
آن للغربان أن تغادر سماء لبنان
مؤمن المحمدي
الساحرة المستديرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «٣»
المزيد

الثقافة

«كلاب الراعي» لأشرف العشماوي في طبعة جديدة من «المصرية اللبنانية»

«الثقافة» تواجه الشائعات والأفكار الظلامية بمشروعات إبداعية

في ذكراه.. حكاية جائزة بـ500 دولار رفضها رياض السنباطي

«الثقافي الروسي» بالإسكندرية يعلن عن مشروع مشترك لعرض الأفلام