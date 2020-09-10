لمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن منطقة السيل الريفي بأسوان غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان عن قطع المياه عن منطقة السيل الريفى، نظرًا للقيام بأعمال ربط بشبكة المياه.وسيتم قطع المياه من الساعة الحادية عشر مساء غدًا الجمعة، حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي السبت 12 سبتمبر الجاري.وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم، واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.ويأتي ذلك في إطار الدور الخدمي لمحافظة أسوان، والإعلان عن المدة التي سيتم انقطاع المياه بها، حتى يتمكن الأهالي والمواقع بالمنطقة من توفير احتياجاتهم من المياه خلال المدة التي تتم فيها الأعمال.