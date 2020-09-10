«أسيوط للبترول» تكرر 3.3 مليون طن خام بـ 14 مليار جنيه

قال الكيميائي محمود الشابوري، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، إن معمل تكرير أسيوط الذى يعد الركيزة الأساسية لتوفير ما بين 60 إلى 65% من احتياجات الصعيد وجنوب الوادي من المنتجات البترولية، قد كرر نحو 3.3 مليون طن خام هذا العام أسهمت في توفير منتجات بترولية بقيمة 14 مليار جنيه، وتشمل البنزين 80 و92 والسولار، والنافتا، والبوتاجاز، ووقود الطائرات، والمازوت، لافتا إلى أن المعمل زاد من إنتاج البوتاجاز هذا العام بنسبة 19% عن المستهدف وكذلك وقود الطائرات بنسبة 40%، تماشيًا مع سياسة تعظيم إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة بدلًا من المازوت منخفض القيمة.جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة، برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2019 - 2020.وأضاف رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، أن مشروع التوسعات لإنشاء مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار يشهد مراحل متقدمة في التنفيذ ويجرى حاليًا القيام بأعمال التركيبات واختبارات ما قبل التشغيل، تمهيدًا للانتهاء من المشروع وتشغيله بطاقة 660 ألف طن سنويا من النافتا اللازمة لإنتاج البنزين علاوة علي إنتاج كميات من البوتاجاز، لافتًا إلى أنه تم إنفاق نحو 1.6 مليار جنيه استثمارات لإنشاء التوسعات الجديدة وتنفيذ خطط الاحلال والتجديد ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.كما أشار "الشابورى" إلى أنه جار حاليًا تنفيذ عدد كبير من المشروعات ضمن خطة العام المالي الحالي 2020-2021، وفى مقدمتها مشروعا تطوير الوحدات الإنتاجية الحالية ووحدة التقطير الأولى بالمعمل، وتطبيق نظام إدارة الأصول والموارد بالشركة ERP فى إطار برنامج التحول الرقمى وتطوير الوحدات الإنتاجية الحالية.