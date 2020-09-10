طالبات هندسة أسيوط يحصدن المركز الثانى فى مسابقة الباحث الصغير

استطاع أعضاء فريق كلية الهندسة ‪life supporters‬، بجامعة أسيوط، الحصول على المركز الثاني، في مسابقة الباحث الصغير، والتي نظمتها جامعة النيل الأهلية بالقاهرة.ومن جانبه استقبل الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب أعضاء الفريق، وذلك لتهنئتهم بالفوز، مؤكدًا أن إدارة الجامعة حريصة على دعم أبنائها الطلاب المبتكرين والمتفوقين في مختلف المجالات، مشيدًا بتميز طلاب كلية الهندسة ونبوغهم والذي انعكس أثره في تفوقهم فى كثير من المسابقات المحلية والدولية وإحرازهم كثيرا من المراكز المتقدمة فيها.وأوضح الدكتور محمود عبدالحفيظ المدرس المساعد بقسم الكهرباء بكلية الهندسة وأحد المشرفين على فريق ‪life supporters‬، أن المشروع تم ابتكاره وتصميمه عن طريق أعضاء الفريق، وذلك تحت إشراف الدكتور نوبى محمد حسن عميد الكلية، مضيفًا أن الابتكار عبارة عن ذراع آلية تستخدم لأخذ مسحة الكشف عن فيروس كورونا المستجد أوتوماتيكيا دون الحاجة لتدخل أطباء يدويًا، مما يسهم فى الحفاظ على سلامة أعضاء الطاقم الطبي الذي بلغت نسبة الإصابات فى صفوفه حوالي‪ %١٣ ‬ من إجمالي مصابي فيروس كورونا المستجد فى مصر، وذلك حسب آخر تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية ، مشيرا إلى أن من مميزات هذا المشروع أن تكلفته محدودة ولا يحتاج إلى إشراف طبي، وحجمه مناسب وسهل النقل.وتابع المهندس محمود علي المعيد بذلك القسم وأحد المشرفين على نشاط الفريق، أن الفريق يضم 6 طالبات هن رؤى مصطفى عبدالعظيم، هاجر عبدالحكيم عبدالله، داليا عيد حسين، ياسمين عبدالمحسن، ميار محمود، أميرة وليد، الطالبات بقسم الهندسة الكهربائية بالكلية.