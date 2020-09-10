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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة» تواجه الشائعات والأفكار الظلامية بمشروعات إبداعية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:46 م
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
جمال عاشور
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تستعد وزارة الثقافة، بقطاعاتها المختلفة، لإطلاق مجموعة من المشروعات الثقافية التي تجوب بها محافظات مصر، للتصدي للشائعات والأفكار الإرهابية التي تبثها الجماعات المتطرفة.

وتجهز الوزارة في الوقت الحالي لافتتاح قصر ثقافة العريس، وقصر ثقافة الإسماعيلية، ليكونوا منارة ثقافية وفكرية في وجهة الظلاميين، من خلال احتضانهما للعديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تبعث روح الطمأنينة والسلام في قلوب المواطنين.

وتكثف الوزارة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، من الفعاليات الثقافية، والفنية، التي تكذب شائعات الجماعات الإرهابية وتتصدى لها، سواء كانت ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بطريقة مباشرة.

وحققت وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية العديد من النجاحات على مستوى التفاعل مع المواطنين من خلال الأنشطة التي تم تقديمها "أونلاين" فترة توقف الفعاليات، وقت جائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي حقق صدى إيجابيًا في الوطن العربي.

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