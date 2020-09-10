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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر للطيران تسيّر 38 رحلة بمطار القاهرة طوال اليوم

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:49 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسيّر مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الخميس، ٣٨ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، أديس أبابا، ندجامينا، الخرطوم، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك، تورنتو، جوانزو، بغداد، و٣ رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، اسطنبول، و٣رحلات استثنائية إلى كل من الدمام، جدة، مسقط، و٨ رحلات داخلية بمعدل ٣ رحلات جوية إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى شرم الشيخ، ورحلة واحدة إلى أسوان، بالإضافة إلى ٤ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤٠٠٠ راكب.

وتطبق السلطات المختصة، بمطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

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