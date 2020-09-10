منى الشاذلى تقبض على 8 من عصابة «بـ100 وش» الليلة

تعرض شبكة قنوات «سي بي سي»، الليلة، في تمام التاسعة مساءً، حلقة جديدة من برنامج «معكم» من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، في انفراد جديد لها، حيث نجحت في جمع أبطال مسلسل «بـ 100 وش» من بطولة آسر ياسين ونيللي كريم، والتواجد في حلقة ضخمة من الموسم الجديد.وكانت «الشاذلي» روجت للحلقة خلال الأيام الماضية بطريقة مبتكرة من خلال «فيديو كونفرنس» لأبطال المسلسل وهم يخططون لعملية جديدة، وفي النهاية أعلنوا سرقة منى الشاذلي مذيلين الحلقة بـ«قريبا»، وبدأت الصفحة الرسمية للبرنامج تعلن عن الحلقة من خلال منشورات متتالية حتى صباح اليوم.ويتواجد من أبطال عصابة «بـ100 وش» الليلة 8 أبطال هم: نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، زينب غريب، دنيا ماهر، محمد عبدالعظيم فيما تعذر تواجد العنصر التاسع وهو الفنان شريف دسوقي لارتباطه بعرض مسرحيته الجديدة "تحوت" غدا بختام المسرح التجريبي.