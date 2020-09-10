إخلاء سبيل مواطن أقام مزرعة سمكية أعلى منزله بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل مواطن أقام مزرعة سمكية أعلى منزله، بمنطقة المقطم.وتبين أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحد الأشخاص على خلفية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من إقامته مزرعة سمكية أعلى سطح منزله بمنطقة المقطم، عبارة عن ثلاثة أحواض سمكية بالطوب الأحمر.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.