في ذكراه.. حكاية جائزة بـ500 دولار رفضها رياض السنباطي

تمر اليوم الخميس، ذكرى رحيل الملحن والموسيقار رياض السنباطي، الذي رحل عن عالمنا في 10 سبتمبر عام 1981.رياض السنباطي، حفر اسمه على الصخر وسط عظماء الملحنين بمجهوده الذاتي، واقترن اسمه مع أم كلثوم حيث لحن معظم قصائده، واشتهر بتلحين القصائد عمومًا.ينسب له الفضل في تقديم وتلحين قصائد لولا مجهوده الشخصي ما ظهرت للنور، استمر عطاؤه في التلحين إلى سبعينيات القرن الماضي.لحن لأم كلثوم عدة قصائد أبرزها: «علي بلد المحبوب، افرح يا قلبي، سلو كئوس الطلا»، وغيرها، ومن أبرز النجوم الذين لحن لهم السنباطي: «منيرة المهدية، فتحية أحمد، صالح عبدالحي، محمد عبدالمطلب، عبدالغني السيد، وأسمهان، وهدى سلطان، فايزة أحمد، وسعاد محمد»، وغيرهم من أشهر المطربين في جيله.السبناطي لحن لـ120 شاعرًا، وبلغت مؤلفاته الموسيقية 38 مؤلفة، والموسيقية 539.وفي عام رحيله كتب الكاتب والصحفي فوميل لبيب، مقالًا بعنوان «باقة من العرفان في وداع سيد النغم رياض السنباطي»، في مجلة الهلال في العدد الصادر رقم 12، في ديسمبر عام 1981، قال فيه: «مات رياض السنباطي هرم الموسيقي، وسيد النغم، والفنان الذي حظي التكريم علي المستويين العالمي والمصري».وأضاف لبيب أن السنباطي أول من حافظ على التراث المصري، حيث أدخل كثيرًا من الآلات الغربية دون المساس بتشويه المسار اللحني.وقال لبيب، إن صالح المهدي، رئيس مجمع الموسيقى العربية التابع للجامعة العربية، رشح رياض لجائزة اليونسكو الدولية منذ سنوات، والعجيب في ذلك أن صالح كان مرشحًا له ولكنه رشح السنباطي بدلًا منه وعزز موقفه تجاه اللجنة.وتابع: وبعد مناقشات من المسئولين استغرقت وقتًا ليس بكثير في اليونسكو، استقروا في نهاية المطاف على أن السنباطي يستحق الجائزة بجدارة، لأنه استطاع بالموسيقى والألحان التي قدمها التأثير في منطقة لها تاريخ حضاري، وتقرر موعد الاحتفال له بالجائزة 6 أكتوبر عام 1977.وأشار لبيب إلى أنه ذات يوم، دق جرس التليفون في بيت رياض، وتلقى دعوة للذهاب لمسرح سيد درويش بمدينة الفنون لتسليم شهادة الدكتوراه الفخرية من يد الرئيس أنور السادات، وبعد أن أنهى المكالمة بدقائق تسلم خطابًا من هيئة الجوائز الدولية تدعوه إلى براغ عاصمة تشيكو سلوفاكيا ليتسلم الجائزة التي بلغت قيمتها 500 دولار ليلة 8 أكتوبر.وضحك السنباطي، وقال: «العامي الفقي لما يسعد يجي له ختمتين في ليلة واحدة"، واختار السنباطي أن يتسلم الجائزة من السادات، وقدم اعتذارًا إلى تشيكو سلوفاكيا مكتوبا عن عدم حضوره للجائزة».