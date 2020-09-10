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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كلاب الراعي» لأشرف العشماوي في طبعة جديدة من «المصرية اللبنانية»

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:51 م
كلاب الراعي
كلاب الراعي
آلاء حسن
طباعة
أعلنت الدار المصرية اللبنانية عن إصدار طبعة سابعة جديدة لرواية «كلاب الراعي» للكاتب أشرف العشماوي، تتناول أيام المماليك الأخيرة بالقاهرة وتضيء فترة منسية من تاريخنا الحديث قبل تولي محمد علي حكم مصر مباشرة.

وتقول الدار عن الرواية: «إنها تأسرك منذ فصولها الأولى، وقد أجاد العشماوي فى وصف تلك الفترة التى نجح فى بناء عالمها بدعائم تاريخية وقدرات تخيلية تضيف إلى بعدها التاريخى وتفوق فى رسم الشخصيات وجغرافية الأماكن وبعث الروح فى المؤامرات التى كانت تدور آنذاك سواء من فلول المماليك أو قناصل الدول الغربية بمصر أو محمد على ورجاله أو الوالى التركى واتباعه ضد المصريين كافة من قبط ومسلمين، فكأنك تراها ماثلة أمامك بنفس أزياء وتصرفات ذلك الزمن، وقد ساعده فى ذلك استخدام الإيقاع السريع الذي روى به الأحداث، والشخوص التى اجتهد فى جعلها مثيرة للجدل، والجهد البحثي الذى جعله يصف المعارك والحياة فى ذلك العصر بتميز».

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