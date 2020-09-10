رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عبد الغفار»: 2987 طالبا استنفدوا رغباتهم في المرحلة الثانية للتنسيق

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:13 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
إسراء جمال
طباعة
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لأعمال تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق 2020، بلغ 249713 طالبا وطالبة، فيما تخلف عن التقديم المرحلة الثانية بلغ 4799 طالبا وطالبة.

وأَضاف وزير التعليم العالى، خلال المؤتمر المنعقد لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020، أن 2987 طالبا استنفدوا رغباتهم في المرحلة الثانية، وسيتم فتح الموقع الإلكتروني للتنسيق لهم لتسجيل رغباتهم، ليصبح عدد الأماكن الموزعة بالكليات للشعبتين العلمي والأدبي بهذه المرحلة 249713 بمختلف الجامعات، موضحا أنه لأول مرة على مدار التاريخ تكون للمرحلة الثانية أعداد كبيرة.

موضوعات متعلقة

نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الثاني.. استعلم هنا

براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

موعد فتح الطيران السعودى

وزير النقل يعتذر لراكب قطار «المنصورة- القاهرة».. ويحيل الكمسارية للتحقيق

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

موعد فتح الطيران السعودى

وزير النقل يعتذر لراكب قطار «المنصورة- القاهرة».. ويحيل الكمسارية للتحقيق

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نجم الساعة

فى اليوم العالمى لمحو الأمية.. قصص سيدات تعلمن في الكبر

منوعات

الصين تكتشف لوح حجري عمره 190 عاما

زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب روسيا

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 10-9-2020

اكتشاف ذخيرة من الحرب العالمية الثانية بمنزل غربى ألمانيا

مقالات الرأي
خالد عكاشة
انكشاف قطرى فى بريطانيا.. أموال سوداء واختراقات مؤثرة
صفوت البياضي
آن للغربان أن تغادر سماء لبنان
مؤمن المحمدي
الساحرة المستديرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «٣»
المزيد

الثقافة

الأوبرا المصرية تمثل «الثقافة» بمنتدى بكين الدولى الثانى للفنون

كيف أضافت «مفردات الحارة المصرية» لقاموس لغة الإشارة؟

«كلاكيت» تنظم حفلا غنائيا استعراضيا بساقية الصاوي.. الليلة

الأعلى للثقافة يناقش «السلسلة الرقمية وعلاقتها بالملكية الفكرية»