«عبد الغفار»: 2987 طالبا استنفدوا رغباتهم في المرحلة الثانية للتنسيق

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لأعمال تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق 2020، بلغ 249713 طالبا وطالبة، فيما تخلف عن التقديم المرحلة الثانية بلغ 4799 طالبا وطالبة.وأَضاف وزير التعليم العالى، خلال المؤتمر المنعقد لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020، أن 2987 طالبا استنفدوا رغباتهم في المرحلة الثانية، وسيتم فتح الموقع الإلكتروني للتنسيق لهم لتسجيل رغباتهم، ليصبح عدد الأماكن الموزعة بالكليات للشعبتين العلمي والأدبي بهذه المرحلة 249713 بمختلف الجامعات، موضحا أنه لأول مرة على مدار التاريخ تكون للمرحلة الثانية أعداد كبيرة.