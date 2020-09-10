«من القلب للقلب» يخصص حلقة أسبوعية لعبلة الكحلاوي على MBC مصر2

يفتح برنامج "من القلب للقلب" الذي تُقدمه الإعلامية إيمان رياض يوميًا على MBC مصر2، نافذة جديدة للمشاهدين تحت شعار "حُضنك يا أمي"، على الهواء مباشرة كل خميس بداية من اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وذلك ضمن قالب اجتماعي وإنساني.وسيتم تخصيص حلقة "الخميس" من كل أسبوع لاستضافة الداعية الكبيرة عبلة الكحلاوي على الهواء مباشرة، للتواصل مع المُشاهدين والتعليق على استفساراتهم ومشاكلهم الاجتماعية والإنسانية.وأشارت الإعلامية إيمان رياض إلي أن برنامج "من القلب للقلب" يستقبل عبر صفحاته الرسمية استفسارات وتعليقات المُشاهدين وسيطرحها للنقاش، على الهواء مع الدكتورة عبلة الكحلاوي التي تعود لتُطل على المُشاهدين عبر البرنامج، موضحة أن فقرات البرنامج المُختلفة ستتواصل كالمُعتاد على مدار أيام البرنامج يوميًا من الأحد للخميس في تمام الرابعة عصرًا لتلبية كل ما يُهم المُشاهد المصري والعربي.ويعرض برنامج "من القلب للقلب" من الأحد للخميس على قناة "MBC مصر 2" الساعة 4:00 عصرًا.