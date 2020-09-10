«ولادكم فى عنينا».. وزير التعليم يوجه رسالة لأولياء الأمور

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، رسالة لأولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021، قائلًا: «الطلاب في عنينا ونؤكد حمايتهم من أي عدوى مرضية».وكشف «شوقي» خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الخميس، للإعلان عن خطة وزارة الصحة لاستقبال العام الدراسي الجديد، عن توزيع خطة على مديري المديريات بالمحافظات تتضمن جميع الإجراءات الاحترازية لأكثر من 60 ألف مدرسة، موضحًا أنه سيتم تخفيض كثافات الطلاب بالفصول مع وضع مسافات آمنة.وتابع ستكون هناك لجنة في كل مدرسة مسئولة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى كورونا، مؤكدًا أنه ستكون هناك حملات توعية لنشر الوعي.وعقدت وزارة الصحة والسكان مؤتمرا صحفيا للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية، والتي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا بالعباسية، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.