رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: الأطفال أقل عرضة للإصابة بكورونا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:16 م
طفل مصاب بكورونا
طفل مصاب بكورونا
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أكدت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن رؤية وزارة التربية والتعليم كان لها دور في مكافحة كورونا في المدارس، ولولاها لواجهتنا العديد من التحديات.

وأضافت أن الصحة النفسية والتربوية مكون كبير لصحة الطفل، ولجنة الأزمات بمجلس الوزراء كانت على تنسيق كامل لغلق أو فتح المدارس.

وأشارت إلى أن الأطفال أقل عرضة لفيروس كورونا، ولو تعرضوا تكون المضاعفات بسيطة جدا.

وأكدت إطلاق حملة إعلانية بداية أكتوبر المقبل؛ لتوعية الأطفال والمعلمين بالوقاية من كورونا، مشيرة إلى أن العام قبل الماضي تم فحص 11 مليون طفل والعام الماضي 6 ملايين طفل من الأنيميا والسمنة والتقزم.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف راجعتا المحتوى العلمي لخطة عودة المدارس، ويجري طبع الكتيبات التوعوية.

وقالت إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن تأثير الفيروس تخطى الوباء نفسه، والتداعيات في التنمية الاقتصادية تعدت خطورة الفيروس نفسه، ومواجهة فيروس كورونا تختلف من دولة لأخرى.

وأضافت أن الصحة العالمية ألزمت الدول بأشياء يجب تحقيقها قبل فتح المدارس، وهي تجنب مضاعفة الحالات عن طريق التجمعات الكبيرة، وحماية صحة الأطفال، والقدرة على علاج المصابين، ومصر استطاعت وضع خطة متكاملة لعودة المدارس.

وأوضحت أن الخطة تتضمن جميع الإجراءات الواجب اتباعها من الطلاب منذ خروجهم من منازلهم حتى عودتهم وكيفية التعامل مع المصابين.

موضوعات متعلقة

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

سيدة تتاجر في الأعضاء البشرية على «فيسبوك»: «الكلى بـ100 ألف جنيه»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 10-9-2020

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

موعد فتح الطيران السعودى

وزير النقل يعتذر لراكب قطار «المنصورة- القاهرة».. ويحيل الكمسارية للتحقيق

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نجم الساعة

فى اليوم العالمى لمحو الأمية.. قصص سيدات تعلمن في الكبر

منوعات

الصين تكتشف لوح حجري عمره 190 عاما

زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب روسيا

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 10-9-2020

اكتشاف ذخيرة من الحرب العالمية الثانية بمنزل غربى ألمانيا

مقالات الرأي
خالد عكاشة
انكشاف قطرى فى بريطانيا.. أموال سوداء واختراقات مؤثرة
صفوت البياضي
آن للغربان أن تغادر سماء لبنان
مؤمن المحمدي
الساحرة المستديرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «٣»
المزيد

الثقافة

الأوبرا المصرية تمثل «الثقافة» بمنتدى بكين الدولى الثانى للفنون

كيف أضافت «مفردات الحارة المصرية» لقاموس لغة الإشارة؟

«كلاكيت» تنظم حفلا غنائيا استعراضيا بساقية الصاوي.. الليلة

الأعلى للثقافة يناقش «السلسلة الرقمية وعلاقتها بالملكية الفكرية»