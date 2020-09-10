حقيقة فيديو تحرش أمين شرطة بسيدة صحبة زوجها فى البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، حقيقة فيديو تعدي أمين شرطة وتحرشه بسيدة صحبة زوجها بمنطقة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولوا مقطع فيديو، مع تعليقات تزعم قيام أحد أمناء الشرطة بالتحرش بزوجة أحد الأشخاص أثناء سيرها بصحبة زوجها باتجاه منزلهما بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، واعتدائه على زوجها محدثًا به إصابات بالغة إثر قيامه بالدفاع عن زوجته.وقالت الإجهزة الأمنية، إنه بالفحص تبين عدم صحة الواقعة المشار إليها جملةً وتفصيلًا، وإن الواقعة تتمثل في خلافات جيرة بين الطرفين وتم الصلح بينهما.