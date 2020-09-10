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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم: لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية فى 60 ألف مدرسة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:02 م
طارق شوقى
طارق شوقى
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إنه سيتم تخصيص لجنة فى كل مدرسة لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى 60 ألف مدرسة.

وأعلن عن إطلاق حملة إعلامية بدءًا من الشهر المقبل، بالإضافة إلى وجود طبيب أو زائرة صحية لمتابعة حالة الطلاب على مستوى اليوم الدراسى.

وأشار إلى أن التعاون مع وزارة الصحة ليس جديد وإنما تم التعاون فى مبادرات مسح الطلاب من التقزم والسمنة والانيميا وفيروس سى بالإضافة إلى خريطة التغذية المدرسية.

وأكد أن السنة المقبلة ستشهد إجراءات جديدة منها البث المباشر والمنشآت والمكتبات الإلكترونية لاستكمال العام الدراسى دون احتكاك كبير والتحصيل الدراسى بالرغم من الظروف المحيطة، قائلا "نسعى لتقديم سنة خالية من أى أزمات".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده وزارة الصحة والسكان الآن، للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية والتي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا بالعباسية.

يعقد المؤتمر الصحفي بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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