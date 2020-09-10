تنسيق 2020.. الحدود الدنيا لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية للتنسيق لطلاب الشعبة الأدبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان نتيجة المرحلة الثانية، والحدود الدنيا للشعبة الأدبية جاءت كالآتي:اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 400.5ألسن كفرالشيخ 398الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 397.5سياسة واقتصاد السويس 396.5سياسة واقتصاد بني سويف 394.5إعلام المنوفية 394ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.7ألسن عين شمس 393.5إعلام القاهرة 392.5ألسن بني سويف 392ألسن المنيا 391.5ألسن سوهاج 391ألسن أسوان 391ألسن الأقصر 390.5إعلام بني سويف 390إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5آثار الزقازيق بصان الحجر 388.5الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388إعلام جنوب الوادي 388آثار دمياط 386.5آثار القاهرة 386.5آثار ولغات مطروح 385آثار الفيوم 384.5الإعاقة والتأهيل بني سويف 384آثار أسوان 384آثار الأقصر 383.5آثار سوهاج 382آثار جنوب الوادي 381تربية الزقازيق 380.5تربية المنيا 380فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 379تربية طنطا 378.5تربية عين شمس 378تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 377تربية بنها 376.5فنون جميلة (فنون) حلوان 376فنون جميلة (فنون) المنصورة 376تربية بور سعيد 375.5تربية المنوفية بشبين الكوم 375.5تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375فنون جميلة (فنون) أسيوط 374.5تربية الإسكندرية 373.5تربية المنصورة 373تربية طفولة مبكرة الزقازيق 373تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 371.5تربية مدينة السادات 370.5آداب العريش 369.7تربية دمنهور 369تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368تربية جنوب الوادي 367فنون جميلة (فنون) المنيا 367تربية كفر الشيخ 367تربية حلوان 366فنون جميلة (فنون) الأقصر 365.5تربية طفولة مبكرة بور سعيد 365تربية سوهاج 364.5تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 363.5تربية طفولة مبكرة المنصورة 363تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 362.5آداب القاهرة 362تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 361.5تربية الفيوم 361.5تربية بني سويف 361تربية مطروح 361تربية أسيوط 361تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 360.5تربية (طفولة) طنطا 360تربية بنات عين شمس 359.5سياحة وفنادق الإسكندرية 359.5تربية (تعليم ابتدائي) بنها 359تربية طفولة مبكرة المنوفية 358.5تربية السويس 358تربية طفولة مبكرة المنيا 357.5آداب عين شمس 357تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 356تربية نوعية موسيقية مطروح 355.5آداب بنها 355.5تربية قناة السويس بالإسماعيلية 355تربية طفولة مبكرة أسيوط 354.5حقوق سوهاج 354تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 354تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 353.5تربية نوعية الزقازيق 353تربية نوعية المنيا 353تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 352حقوق المنيا 351.5آداب حلوان 351.5تربية (طفولة) كفر الشيخ 351تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 350.5تجارة القاهرة 350.5تربية طفولة مبكرة بني سويف 350آداب الإسكندرية 350آداب المنصورة 349تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 348.5تجارة جنوب الوادي 348.5تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348تجارة عين شمس 347تربية طفولة مبكرة الفيوم 347تجارة المنصورة 347تجارة وإدارة أعمال حلوان 346تربية طفولة مبكرة القاهرة 346تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346تربية نوعية طنطا 346تجارة دمياط 345.5آداب وعلوم إنسانية السويس 345تربية (طفولة) الإسكندرية 345تربية طفولة مبكرة دمنهور 345آداب الزقازيق 345تجارة الزقازيق 345آداب بور سعيد 344.5تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 344.5تربية (طفولة) عين شمس 344.5آداب طنطا 344.5تربية طفولة مبكرة مطروح 344.5تجارة الإسكندرية 344آداب انتساب موجه القاهرة 343تربية العريش 342.7آداب المنوفية بشبين الكوم 341آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 340.5تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 340.5آداب انتساب موجه عين شمس 340حقوق بور سعيد 339.5سياحة وفنادق المنصورة 339تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 337.5آداب انتساب موجه بنها 337.5آداب بنات عين شمس 337.5تجارة أسوان 337.5تجارة انتساب موجه القاهرة 337آداب كفر الشيخ 337آداب انتساب موجه حلوان 336تربية (طفولة) جنوب الوادي 335.5تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 335.5السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 335آداب الفيوم 335تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 334.5تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 334.5تجارة بنها 334آداب دمياط 334آداب أسوان 333.5تربية نوعية أسيوط 333تربية نوعية كفر الشيخ 333آداب انتساب موجه الإسكندرية 332حقوق دمياط 332آداب دمنهور 332تربية نوعية القاهرة 331.5تجارة بور سعيد 331.5تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 331.5تجارة انتساب موجه عين شمس 331آداب الوادي الجديد 331سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5تربية (طفولة) السويس 330.5تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 330تربية أسوان 330تربية جنوب الوادي بالغردقة 330تجارة العريش 329.7تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 329.5تجارة بني سويف 329تربية (طفولة) سوهاج 329تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 329تربية الوادي الجديد 329آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328.5آداب انتساب موجه الزقازيق 328.5سياحة وفنادق مطروح 328تربية (تعليم ابتدائي) السويس 328آداب بني سويف 327.5آداب انتساب موجه المنصورة 327.5آداب أسيوط 327.5دار العلوم القاهرة 327.5تربية نوعية الإسكندرية 327آداب المنيا 326.5آداب سوهاج 326آداب جنوب الوادي 325.5تجارة المنوفية بشبين الكوم 325.5آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 324.5آداب انتساب موجه بور سعيد 324.5تجارة انتساب موجه الإسكندرية 324آداب انتساب موجه الفيوم 323.5تجارة طنطا 323.5تجارة انتساب موجه المنصورة 323تجارة كفر الشيخ 323آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 323تربية (طفولة) دمنهور 322.5آداب انتساب موجه طنطا 322.5تجارة السويس 322.5دار العلوم انتساب موجه القاهرة 322.5تجارة دمنهور 322تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 322تجارة انتساب موجه الزقازيق 322تجارة انتساب موجه دمياط 321.5تجارة انتساب موجه بنها 321.5آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 321.5آداب انتساب موجه كفر الشيخ 321تربية نوعية عين شمس 321آداب انتساب موجه أسوان 320.5تجارة أسيوط 320.5آداب انتساب موجه دمنهور 320.5آداب انتساب موجه دمياط 320تربية نوعية جنوب الوادي 320تربية نوعية المنصورة 320آداب انتساب موجه العريش 320آداب انتساب موجه بني سويف 319تجارة مدينة السادات 319تجارة سوهاج 318حقوق انتساب موجه سوهاج 318تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 318تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 317.5آداب انتساب موجه أسيوط 317.5حقوق بني سويف 317سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 317آداب انتساب موجه المنيا 316.5حقوق القاهرة 316.5آداب انتساب موجه الوادي الجديد 316آداب انتساب موجه سوهاج 316تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 316تجارة انتساب موجه بور سعيد 315.5آداب انتساب موجه جنوب الوادي 315.5تربية نوعية بنها 315.5تجارة انتساب موجه دمنهور 314.5حقوق عين شمس 314.5تجارة انتساب موجه أسوان 314.5تجارة انتساب موجه طنطا 313.5تجارة انتساب موجه السويس 313تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 313حقوق الفيوم 313تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 312.5اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 312تربية نوعية بور سعيد 312تجارة انتساب موجه مدينة السادات 312تجارة انتساب موجه بني سويف 312تجارة انتساب موجه أسيوط 311.5تجارة انتساب موجه العريش 311.5تجارة انتساب موجه سوهاج 310.5تربية نوعية الفيوم 310حقوق جنوب الوادي 310السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 309.5حقوق أسيوط 308.5حقوق أسوان 307.5تربية نوعية موسيقية المنيا 307.5حقوق انتساب موجه القاهرة 307حقوق حلوان 307حقوق الإسكندرية 307حقوق الزقازيق 306.5حقوق بنها 306حقوق انتساب موجه عين شمس 305.5تربية نوعية مطروح 305.5أقتصاد منزلى حلوان 305دار العلوم الفيوم 305تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 305أقتصاد منزلى العريش 305حقوق انتساب موجه بني سويف 304.5تربية رياضية بنين المنصورة 304تربية فنية المنيا 304حقوق انتساب موجه حلوان 303.5دار العلوم المنيا 303.5حقوق طنطا 303دار العلوم انتساب موجه الفيوم 302تربية دمياط 301.5حقوق المنصورة 301.5تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 301حقوق المنوفية بشبين الكوم 301حقوق انتساب موجه بنها 300.5تربية (طفولة) الوادي الجديد 300.5حقوق انتساب موجه الإسكندرية 299.5دار العلوم انتساب موجه المنيا 298.5حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 298.5تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 298.5حقوق مدينة السادات 298دار العلوم أسوان 297.5سياحة وفنادق الفيوم 297.5حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 297حقوق انتساب موجه الزقازيق 297تربية نوعية فنية طنطا 297دار العلوم انتساب موجه أسوان 296حقوق انتساب موجه أسوان 295.5سياحة وفنادق المنيا 295خدمة اجتماعية حلوان 294.5حقوق انتساب موجه أسيوط 293حقوق انتساب موجه طنطا 292.5تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 291حقوق انتساب موجه المنصورة 289.5تربية نوعية المنصورة بميت غمر 289تربية رياضية بنين الإسكندرية 288حقوق انتساب موجه مدينة السادات 288خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 287.5خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 287تربية رياضية بنين بنها 285.5تربية نوعية موسيقية الزقازيق 282.5تربية نوعية المنوفية بأشمون 282سياحة وفنادق بني سويف 282الفني لترميم الآثار بالاقصر 282سياحة وفنادق مدينة السادات 281.5سياحه وفنادق الاقصر 281.5تربية رياضية بنين طنطا 280تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 279.5الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 279تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 278.5تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 278