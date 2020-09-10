تنسيق 2020.. الحدود الدنيا لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:10 م
إسراء جمالطباعة
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية للتنسيق لطلاب الشعبة الأدبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان نتيجة المرحلة الثانية، والحدود الدنيا للشعبة الأدبية جاءت كالآتي:
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 400.5
ألسن كفرالشيخ 398
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 397.5
سياسة واقتصاد السويس 396.5
سياسة واقتصاد بني سويف 394.5
إعلام المنوفية 394
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.7
ألسن عين شمس 393.5
إعلام القاهرة 392.5
ألسن بني سويف 392
ألسن المنيا 391.5
ألسن سوهاج 391
ألسن أسوان 391
ألسن الأقصر 390.5
إعلام بني سويف 390
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5
آثار الزقازيق بصان الحجر 388.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388
إعلام جنوب الوادي 388
آثار دمياط 386.5
آثار القاهرة 386.5
آثار ولغات مطروح 385
آثار الفيوم 384.5
الإعاقة والتأهيل بني سويف 384
آثار أسوان 384
آثار الأقصر 383.5
آثار سوهاج 382
آثار جنوب الوادي 381
تربية الزقازيق 380.5
تربية المنيا 380
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 379
تربية طنطا 378.5
تربية عين شمس 378
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 377
تربية بنها 376.5
فنون جميلة (فنون) حلوان 376
فنون جميلة (فنون) المنصورة 376
تربية بور سعيد 375.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 375.5
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375
فنون جميلة (فنون) أسيوط 374.5
تربية الإسكندرية 373.5
تربية المنصورة 373
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 373
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 371.5
تربية مدينة السادات 370.5
آداب العريش 369.7
تربية دمنهور 369
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368
تربية جنوب الوادي 367
فنون جميلة (فنون) المنيا 367
تربية كفر الشيخ 367
تربية حلوان 366
فنون جميلة (فنون) الأقصر 365.5
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 365
تربية سوهاج 364.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 363.5
تربية طفولة مبكرة المنصورة 363
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 362.5
آداب القاهرة 362
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 361.5
تربية الفيوم 361.5
تربية بني سويف 361
تربية مطروح 361
تربية أسيوط 361
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 360.5
تربية (طفولة) طنطا 360
تربية بنات عين شمس 359.5
سياحة وفنادق الإسكندرية 359.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 359
تربية طفولة مبكرة المنوفية 358.5
تربية السويس 358
تربية طفولة مبكرة المنيا 357.5
آداب عين شمس 357
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 356
تربية نوعية موسيقية مطروح 355.5
آداب بنها 355.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 355
تربية طفولة مبكرة أسيوط 354.5
حقوق سوهاج 354
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 354
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 353.5
تربية نوعية الزقازيق 353
تربية نوعية المنيا 353
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 352
حقوق المنيا 351.5
آداب حلوان 351.5
تربية (طفولة) كفر الشيخ 351
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 350.5
تجارة القاهرة 350.5
تربية طفولة مبكرة بني سويف 350
آداب الإسكندرية 350
آداب المنصورة 349
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 348.5
تجارة جنوب الوادي 348.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348
تجارة عين شمس 347
تربية طفولة مبكرة الفيوم 347
تجارة المنصورة 347
تجارة وإدارة أعمال حلوان 346
تربية طفولة مبكرة القاهرة 346
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346
تربية نوعية طنطا 346
تجارة دمياط 345.5
آداب وعلوم إنسانية السويس 345
تربية (طفولة) الإسكندرية 345
تربية طفولة مبكرة دمنهور 345
آداب الزقازيق 345
تجارة الزقازيق 345
آداب بور سعيد 344.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 344.5
تربية (طفولة) عين شمس 344.5
آداب طنطا 344.5
تربية طفولة مبكرة مطروح 344.5
تجارة الإسكندرية 344
آداب انتساب موجه القاهرة 343
تربية العريش 342.7
آداب المنوفية بشبين الكوم 341
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 340.5
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 340.5
آداب انتساب موجه عين شمس 340
حقوق بور سعيد 339.5
سياحة وفنادق المنصورة 339
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 337.5
آداب انتساب موجه بنها 337.5
آداب بنات عين شمس 337.5
تجارة أسوان 337.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 337
آداب كفر الشيخ 337
آداب انتساب موجه حلوان 336
تربية (طفولة) جنوب الوادي 335.5
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 335.5
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 335
آداب الفيوم 335
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 334.5
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 334.5
تجارة بنها 334
آداب دمياط 334
آداب أسوان 333.5
تربية نوعية أسيوط 333
تربية نوعية كفر الشيخ 333
آداب انتساب موجه الإسكندرية 332
حقوق دمياط 332
آداب دمنهور 332
تربية نوعية القاهرة 331.5
تجارة بور سعيد 331.5
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 331.5
تجارة انتساب موجه عين شمس 331
آداب الوادي الجديد 331
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5
تربية (طفولة) السويس 330.5
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 330
تربية أسوان 330
تربية جنوب الوادي بالغردقة 330
تجارة العريش 329.7
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 329.5
تجارة بني سويف 329
تربية (طفولة) سوهاج 329
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 329
تربية الوادي الجديد 329
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328.5
آداب انتساب موجه الزقازيق 328.5
سياحة وفنادق مطروح 328
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 328
آداب بني سويف 327.5
آداب انتساب موجه المنصورة 327.5
آداب أسيوط 327.5
دار العلوم القاهرة 327.5
تربية نوعية الإسكندرية 327
آداب المنيا 326.5
آداب سوهاج 326
آداب جنوب الوادي 325.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 325.5
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 324.5
آداب انتساب موجه بور سعيد 324.5
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 324
آداب انتساب موجه الفيوم 323.5
تجارة طنطا 323.5
تجارة انتساب موجه المنصورة 323
تجارة كفر الشيخ 323
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 323
تربية (طفولة) دمنهور 322.5
آداب انتساب موجه طنطا 322.5
تجارة السويس 322.5
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 322.5
تجارة دمنهور 322
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 322
تجارة انتساب موجه الزقازيق 322
تجارة انتساب موجه دمياط 321.5
تجارة انتساب موجه بنها 321.5
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 321.5
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 321
تربية نوعية عين شمس 321
آداب انتساب موجه أسوان 320.5
تجارة أسيوط 320.5
آداب انتساب موجه دمنهور 320.5
آداب انتساب موجه دمياط 320
تربية نوعية جنوب الوادي 320
تربية نوعية المنصورة 320
آداب انتساب موجه العريش 320
آداب انتساب موجه بني سويف 319
تجارة مدينة السادات 319
تجارة سوهاج 318
حقوق انتساب موجه سوهاج 318
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 318
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 317.5
آداب انتساب موجه أسيوط 317.5
حقوق بني سويف 317
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 317
آداب انتساب موجه المنيا 316.5
حقوق القاهرة 316.5
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 316
آداب انتساب موجه سوهاج 316
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 316
تجارة انتساب موجه بور سعيد 315.5
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 315.5
تربية نوعية بنها 315.5
تجارة انتساب موجه دمنهور 314.5
حقوق عين شمس 314.5
تجارة انتساب موجه أسوان 314.5
تجارة انتساب موجه طنطا 313.5
تجارة انتساب موجه السويس 313
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 313
حقوق الفيوم 313
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 312.5
اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 312
تربية نوعية بور سعيد 312
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 312
تجارة انتساب موجه بني سويف 312
تجارة انتساب موجه أسيوط 311.5
تجارة انتساب موجه العريش 311.5
تجارة انتساب موجه سوهاج 310.5
تربية نوعية الفيوم 310
حقوق جنوب الوادي 310
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 309.5
حقوق أسيوط 308.5
حقوق أسوان 307.5
تربية نوعية موسيقية المنيا 307.5
حقوق انتساب موجه القاهرة 307
حقوق حلوان 307
حقوق الإسكندرية 307
حقوق الزقازيق 306.5
حقوق بنها 306
حقوق انتساب موجه عين شمس 305.5
تربية نوعية مطروح 305.5
أقتصاد منزلى حلوان 305
دار العلوم الفيوم 305
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 305
أقتصاد منزلى العريش 305
حقوق انتساب موجه بني سويف 304.5
تربية رياضية بنين المنصورة 304
تربية فنية المنيا 304
حقوق انتساب موجه حلوان 303.5
دار العلوم المنيا 303.5
حقوق طنطا 303
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 302
تربية دمياط 301.5
حقوق المنصورة 301.5
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 301
حقوق المنوفية بشبين الكوم 301
حقوق انتساب موجه بنها 300.5
تربية (طفولة) الوادي الجديد 300.5
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 299.5
دار العلوم انتساب موجه المنيا 298.5
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 298.5
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 298.5
حقوق مدينة السادات 298
دار العلوم أسوان 297.5
سياحة وفنادق الفيوم 297.5
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 297
حقوق انتساب موجه الزقازيق 297
تربية نوعية فنية طنطا 297
دار العلوم انتساب موجه أسوان 296
حقوق انتساب موجه أسوان 295.5
سياحة وفنادق المنيا 295
خدمة اجتماعية حلوان 294.5
حقوق انتساب موجه أسيوط 293
حقوق انتساب موجه طنطا 292.5
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 291
حقوق انتساب موجه المنصورة 289.5
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 289
تربية رياضية بنين الإسكندرية 288
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 288
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 287.5
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 287
تربية رياضية بنين بنها 285.5
تربية نوعية موسيقية الزقازيق 282.5
تربية نوعية المنوفية بأشمون 282
سياحة وفنادق بني سويف 282
الفني لترميم الآثار بالاقصر 282
سياحة وفنادق مدينة السادات 281.5
سياحه وفنادق الاقصر 281.5
تربية رياضية بنين طنطا 280
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 279.5
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 279
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 278.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 278
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 400.5
ألسن كفرالشيخ 398
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 397.5
سياسة واقتصاد السويس 396.5
سياسة واقتصاد بني سويف 394.5
إعلام المنوفية 394
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.7
ألسن عين شمس 393.5
إعلام القاهرة 392.5
ألسن بني سويف 392
ألسن المنيا 391.5
ألسن سوهاج 391
ألسن أسوان 391
ألسن الأقصر 390.5
إعلام بني سويف 390
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5
آثار الزقازيق بصان الحجر 388.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388
إعلام جنوب الوادي 388
آثار دمياط 386.5
آثار القاهرة 386.5
آثار ولغات مطروح 385
آثار الفيوم 384.5
الإعاقة والتأهيل بني سويف 384
آثار أسوان 384
آثار الأقصر 383.5
آثار سوهاج 382
آثار جنوب الوادي 381
تربية الزقازيق 380.5
تربية المنيا 380
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 379
تربية طنطا 378.5
تربية عين شمس 378
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 377
تربية بنها 376.5
فنون جميلة (فنون) حلوان 376
فنون جميلة (فنون) المنصورة 376
تربية بور سعيد 375.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 375.5
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375
فنون جميلة (فنون) أسيوط 374.5
تربية الإسكندرية 373.5
تربية المنصورة 373
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 373
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 371.5
تربية مدينة السادات 370.5
آداب العريش 369.7
تربية دمنهور 369
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368
تربية جنوب الوادي 367
فنون جميلة (فنون) المنيا 367
تربية كفر الشيخ 367
تربية حلوان 366
فنون جميلة (فنون) الأقصر 365.5
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 365
تربية سوهاج 364.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 363.5
تربية طفولة مبكرة المنصورة 363
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 362.5
آداب القاهرة 362
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 361.5
تربية الفيوم 361.5
تربية بني سويف 361
تربية مطروح 361
تربية أسيوط 361
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 360.5
تربية (طفولة) طنطا 360
تربية بنات عين شمس 359.5
سياحة وفنادق الإسكندرية 359.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 359
تربية طفولة مبكرة المنوفية 358.5
تربية السويس 358
تربية طفولة مبكرة المنيا 357.5
آداب عين شمس 357
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 356
تربية نوعية موسيقية مطروح 355.5
آداب بنها 355.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 355
تربية طفولة مبكرة أسيوط 354.5
حقوق سوهاج 354
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 354
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 353.5
تربية نوعية الزقازيق 353
تربية نوعية المنيا 353
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 352
حقوق المنيا 351.5
آداب حلوان 351.5
تربية (طفولة) كفر الشيخ 351
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 350.5
تجارة القاهرة 350.5
تربية طفولة مبكرة بني سويف 350
آداب الإسكندرية 350
آداب المنصورة 349
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 348.5
تجارة جنوب الوادي 348.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348
تجارة عين شمس 347
تربية طفولة مبكرة الفيوم 347
تجارة المنصورة 347
تجارة وإدارة أعمال حلوان 346
تربية طفولة مبكرة القاهرة 346
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346
تربية نوعية طنطا 346
تجارة دمياط 345.5
آداب وعلوم إنسانية السويس 345
تربية (طفولة) الإسكندرية 345
تربية طفولة مبكرة دمنهور 345
آداب الزقازيق 345
تجارة الزقازيق 345
آداب بور سعيد 344.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 344.5
تربية (طفولة) عين شمس 344.5
آداب طنطا 344.5
تربية طفولة مبكرة مطروح 344.5
تجارة الإسكندرية 344
آداب انتساب موجه القاهرة 343
تربية العريش 342.7
آداب المنوفية بشبين الكوم 341
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 340.5
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 340.5
آداب انتساب موجه عين شمس 340
حقوق بور سعيد 339.5
سياحة وفنادق المنصورة 339
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 337.5
آداب انتساب موجه بنها 337.5
آداب بنات عين شمس 337.5
تجارة أسوان 337.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 337
آداب كفر الشيخ 337
آداب انتساب موجه حلوان 336
تربية (طفولة) جنوب الوادي 335.5
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 335.5
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 335
آداب الفيوم 335
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 334.5
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 334.5
تجارة بنها 334
آداب دمياط 334
آداب أسوان 333.5
تربية نوعية أسيوط 333
تربية نوعية كفر الشيخ 333
آداب انتساب موجه الإسكندرية 332
حقوق دمياط 332
آداب دمنهور 332
تربية نوعية القاهرة 331.5
تجارة بور سعيد 331.5
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 331.5
تجارة انتساب موجه عين شمس 331
آداب الوادي الجديد 331
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5
تربية (طفولة) السويس 330.5
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 330
تربية أسوان 330
تربية جنوب الوادي بالغردقة 330
تجارة العريش 329.7
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 329.5
تجارة بني سويف 329
تربية (طفولة) سوهاج 329
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 329
تربية الوادي الجديد 329
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328.5
آداب انتساب موجه الزقازيق 328.5
سياحة وفنادق مطروح 328
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 328
آداب بني سويف 327.5
آداب انتساب موجه المنصورة 327.5
آداب أسيوط 327.5
دار العلوم القاهرة 327.5
تربية نوعية الإسكندرية 327
آداب المنيا 326.5
آداب سوهاج 326
آداب جنوب الوادي 325.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 325.5
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 324.5
آداب انتساب موجه بور سعيد 324.5
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 324
آداب انتساب موجه الفيوم 323.5
تجارة طنطا 323.5
تجارة انتساب موجه المنصورة 323
تجارة كفر الشيخ 323
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 323
تربية (طفولة) دمنهور 322.5
آداب انتساب موجه طنطا 322.5
تجارة السويس 322.5
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 322.5
تجارة دمنهور 322
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 322
تجارة انتساب موجه الزقازيق 322
تجارة انتساب موجه دمياط 321.5
تجارة انتساب موجه بنها 321.5
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 321.5
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 321
تربية نوعية عين شمس 321
آداب انتساب موجه أسوان 320.5
تجارة أسيوط 320.5
آداب انتساب موجه دمنهور 320.5
آداب انتساب موجه دمياط 320
تربية نوعية جنوب الوادي 320
تربية نوعية المنصورة 320
آداب انتساب موجه العريش 320
آداب انتساب موجه بني سويف 319
تجارة مدينة السادات 319
تجارة سوهاج 318
حقوق انتساب موجه سوهاج 318
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 318
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 317.5
آداب انتساب موجه أسيوط 317.5
حقوق بني سويف 317
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 317
آداب انتساب موجه المنيا 316.5
حقوق القاهرة 316.5
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 316
آداب انتساب موجه سوهاج 316
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 316
تجارة انتساب موجه بور سعيد 315.5
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 315.5
تربية نوعية بنها 315.5
تجارة انتساب موجه دمنهور 314.5
حقوق عين شمس 314.5
تجارة انتساب موجه أسوان 314.5
تجارة انتساب موجه طنطا 313.5
تجارة انتساب موجه السويس 313
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 313
حقوق الفيوم 313
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 312.5
اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 312
تربية نوعية بور سعيد 312
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 312
تجارة انتساب موجه بني سويف 312
تجارة انتساب موجه أسيوط 311.5
تجارة انتساب موجه العريش 311.5
تجارة انتساب موجه سوهاج 310.5
تربية نوعية الفيوم 310
حقوق جنوب الوادي 310
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 309.5
حقوق أسيوط 308.5
حقوق أسوان 307.5
تربية نوعية موسيقية المنيا 307.5
حقوق انتساب موجه القاهرة 307
حقوق حلوان 307
حقوق الإسكندرية 307
حقوق الزقازيق 306.5
حقوق بنها 306
حقوق انتساب موجه عين شمس 305.5
تربية نوعية مطروح 305.5
أقتصاد منزلى حلوان 305
دار العلوم الفيوم 305
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 305
أقتصاد منزلى العريش 305
حقوق انتساب موجه بني سويف 304.5
تربية رياضية بنين المنصورة 304
تربية فنية المنيا 304
حقوق انتساب موجه حلوان 303.5
دار العلوم المنيا 303.5
حقوق طنطا 303
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 302
تربية دمياط 301.5
حقوق المنصورة 301.5
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 301
حقوق المنوفية بشبين الكوم 301
حقوق انتساب موجه بنها 300.5
تربية (طفولة) الوادي الجديد 300.5
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 299.5
دار العلوم انتساب موجه المنيا 298.5
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 298.5
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 298.5
حقوق مدينة السادات 298
دار العلوم أسوان 297.5
سياحة وفنادق الفيوم 297.5
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 297
حقوق انتساب موجه الزقازيق 297
تربية نوعية فنية طنطا 297
دار العلوم انتساب موجه أسوان 296
حقوق انتساب موجه أسوان 295.5
سياحة وفنادق المنيا 295
خدمة اجتماعية حلوان 294.5
حقوق انتساب موجه أسيوط 293
حقوق انتساب موجه طنطا 292.5
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 291
حقوق انتساب موجه المنصورة 289.5
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 289
تربية رياضية بنين الإسكندرية 288
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 288
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 287.5
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 287
تربية رياضية بنين بنها 285.5
تربية نوعية موسيقية الزقازيق 282.5
تربية نوعية المنوفية بأشمون 282
سياحة وفنادق بني سويف 282
الفني لترميم الآثار بالاقصر 282
سياحة وفنادق مدينة السادات 281.5
سياحه وفنادق الاقصر 281.5
تربية رياضية بنين طنطا 280
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 279.5
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 279
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 278.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 278