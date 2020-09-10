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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يكشف خطة حماية الطلاب من كورونا بالعام الدراسي الجديد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:59 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فيما وصفه برسالة طمأنينة لأولياء الأمور، إنه جرى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب في المدارس ووقايتهم من فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الوزارة لا تعمل منفردة وإنما هناك تعاون وثيق مع وزارة الصحة وكل أجهزة الدولة، وظهر ذلك في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بحضور مليون و400 ألف طالب، وأجري امتحان قومي موحد، الأمر الذي لم يحدث في أي دولة على مستوى العالم.

وأضاف شوقي، أنه تم تحديد الاشتراطات الوقائية خلال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ومتابعة الوضع يوميا، فيما لم يتعدى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حالتين أو ثلاثة من إجمالي الطلاب، وتم استكمال العام الدراسي لكافة المراحل التعليمية من خلال الأبحاث والامتحانات الإليكترونية وهو "ما لم يضيع السنة الدراسية على أي طالب".

وكشف شوقي الإجراءات المقرر اتباعها بالعام الدراسي الجديد، موضحا أنه جرى توجيه مديري المديريات بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي حددتها وزارة الصحة والسكان، وتشمل توزيع كثافات الفصول، ووضع خريطة لتوزيع الطلاب على الفراغات وترك مسافات ما بين متر إلى متر ونصف، وهو ما سيحل في المستقبل أزمات الكثافات المدرسية.

وتابع: "وجهنا مديري المدارس بوضع جداول المدرسة بدون تخفيف المحتوى العلمي ووضع الجدول وفقا للظروف المحيطة بالمدرسة، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص لجنة في كل مدرسة لمتابعة الإجراءات الوقائية في 60 ألف مدرسة وإطلاق حملة إعلامية بدءًا من الشهر المقبل، بالإضافة إلى وجود طبيب أو زائرة صحية لمتابعة حالة الطلاب على مستوى اليوم الدراسي".

وأشار إلى أن التعاون مع وزارة الصحة ليس بجديد، حيث جرى في مبادرات مسح الطلاب للكشف على أمراض التقزم والسمنة والأنيميا وفيروس سي، مؤكدا أنه سيتم بالشراكة خريطة التغذية المدرسية.

وأكد أن السنة المقبلة ستشهد إجراءات جديدة منها البث المباشر والمنشآت والمكتبات الإلكترونية لاستكمال العام الدراسي، دون احتكاك كبير مع إتاحة التحصيل الدراسي، مؤكدا أنه بالرغم من الظروف المحيطة تسعى مصر لتقديم سنة خالية من أي أزمات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة والسكان للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية المقرر اتخاذها قبل بدأ العام الدراسي الجديد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا بالعباسية.

يحضر المؤتمر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستج.

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