طريقة تسجيل الدخول في بنك المعرفة المصرية

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خطة الوزارة للعام الدراسي 20202021

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه وفقًا للخطة التي وضعتها الدولة لمنع التكدس بين المواطنين وتقليل حجم التجمعات، فسيتم اعتماد نظام التعليم عن بعد أو التعليم الالكتروني للعام الدراسي الحالي، حيث سيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات عن أن يحضر الطلاب من يومين إلى ثلاثة أيام، على النحو التالي:



- من KG1 وحتى الثالث الابتدائي حضور الطلاب 4 أيام في الأسبوع.



- من المرحلة الرابعة وحتى السادسة "الابتدائية" حضور في "مدارس الفترة الواحدة" يومين أسبوعيًا، أما بالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع.



- أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية، سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، وكذلك المرحلة الثانوي، سيكون الحضور يومين أسبوعيًا.



كما استعرض طارق شوقي، خطة الوزارة لإتاحة مصادر التعلم في العام الدراسي الجديد، موضحًا إنه من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.. سيتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، مثل: «منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المنصة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، كما سيتم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: «الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية».





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أما المرحلة الثانوية فسيتم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت وأيضًا إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية مثل "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg".

أما المرحلة الثانوية فسيتم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت وأيضًا إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية مثل "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg".







