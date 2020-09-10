يقتل والده المسن بسلاح أبيض في قنا

لقي مسن مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك على يد نجله طعنا بالسكين بقرية المعرى التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.كان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، بمصرع محمد عبدالقادر، طعنا بالسكين، على يد نجله داخل منزلهما.انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد جمال سالمان مأمور مركز شرطة قوص، والرائد محمد الملقب، رئيس مباحث قوص، إلى موقع الجريمة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وأودعت الجثة بمشرحة مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.