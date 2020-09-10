بعد قانون التصالح.. إجراءات تسجيل ممتلكاتك في الشهر العقاري

بعد قانون التصالحات في مخالفات البناء هناك تساؤلات عدة للمواطنين، حول إمكانية تسجيل وحداتهم السكنية أو العقارات الخاصة في الشهر العقاري لتصبح مسجلة ومقننة، وترصد«الدستور» في السطور التالية خطوات تسجيل ممتلكاتك في الشهر العقاري:- تسجيل العقارات في الشهر العقاري لن يستكمل، إلا بتقديم الشهادة التي تفيد عدم وجود مخالفة على العقار محل التسجيل.- يجب أن تكون صورة البطاقة سارية.- إذا لم يكن العقار مسجلا يجب أن يتضمن العقد المراد تسجيله جميع تفاصيل الثمن الخاص بالعقار أو المقابل المدفوع مقابل البيع، وعقد ملكية العقار وبيان المنقولات الموجودة به إن وجدت.- يتم التوقيع على العقد من قبل طرفي العقد أو من ينوب عنهم أمام رئيس مأمورية الشهر العقاري.- إذا كان العقار مسجلا في الشهر العقاري يجب إحضار صورة العقد الابتدائي وعقد البائع.- هذا الشرط سينتهي بحلول 1 مارس 2021، حيث سيقدم المواطن عقدا بصحة توقيع ونفاذ فقط.- تقوم مأمورية الشهر العقاري بإرسال نسخة من طلب التسجيل في نفس يوم التقديم إلى المكتب الهندسي التابع للهيئة المصرية العامة للمساحة، حتى تبدأ الهيئة في ممارسة عملها لتجهيز الكشف الخاص بمساحة العقار، وما إذا كان يحتاج لمعاينته على الطبيعة، أم الاكتفاء بمراجعة الطلب والتصديق عليه.- إذا كان التسجيل يتم بتوكيل أو وصاية فيجب تسجيل بيانات الموكل أو الوصي.- يتم استلام صورة العقد المسجل خلال دقائق قليلة.