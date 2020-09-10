10 قواعد ذهبية للوقاية من كورونا.. تعرف عليها

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، سنعلن اليوم عن 10 قواعد ذهبية للوقاية من فيروس الكورونا.جاء ذلك اليوم خلال مؤتمر، إعلان خطة الدولة للعام الدراسي الجديد، في ظل خطة التعايش مع انتشار جائحة فيروس الكورونا، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وأضافت أن القواعد تتمثل في ضرورة تثقيف الطلاب بأسس النظافة، لأنها الباب الرئيسي للوقاية من فيروس الكورونا، تأهيل المدارس بحيث تكون جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، وهناك دور كبير للشباب في مكافحة هذا الوباء، والحماية ضد الأمراض السارية، وجميع الأمراض.وشددت على ضرورة التغذية السليمة لتعزيز المناعة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتهوية الجديدة، وتوفير الواقيات الصحية، كما يجب على المجتمعات المحلية تعزيز تربية الأطفال، ودعم المبادرات الرئاسية، خاصة مبادرة 100 مليون صحة.ونصحت عند عودة العملية التعليمة الأخذ في الاعتبار سلامة الطلاب والمدرسين والأسرة، قائلة إن صحة الشعوب أمر أساسي لأمن الشعوب، وأن فيروس الكورونا أثر على العملية التعليمة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده وزارة الصحة والسكان الآن، للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية والتي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا بالعباسية.يعقد المؤتمر الصحفي بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.