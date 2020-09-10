التعليم: جميع أجهزة الدولة تعاونت للخروج بامتحانات آمنة

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن جميع أجهزة الدولة تعاونت للخروج بامتحانات آمنة على طلاب جميع الشهادات التعليمية خلال العام الدراسي الماضي، في طب تهديدات فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا: «لا يوجد طفل مصري ضاع عليه العام الدراسي بسبب الوباء».جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.طارق شوقي، اليوم الخميس، في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني «المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقًا».وشدد د.طارق شوقي على أن المسافات بين الطلاب لن تقل عن متر ونصف، مشيرًا إلى وجود لجنة في كل مدرسة من إجمالى 60 ألف مدرسة في مصر، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية، إلى جانب وجود الزائرات الصحيات وتفعيل أدوارهن.ويكشف المؤتمر الصحفي عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية، والتي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر د. نعيمة القصير، وممثل منظمة اليونيسيف جيريمي هوبكنز، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.