وزير التعليم العالي يعلن موعد تنسيق الشهادات الفنية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق تنسيق الشهادات الفنية نهاية سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة خصص لطلاب الشهادات الفنية مبنى في الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة.وأكد عبدالغفار خلال إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، أن تخصيص مبنى الجامعة التكنولوجية لتنسيق الشهادات الفنية فرصة، لكي يتعرف طلاب التعليم الفني على إمكانيات هذه الجامعات والقيام بجولة فيها.