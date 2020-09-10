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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

15 نوفمبر بدء تصوير أول مشاهد «اللعبة 2»

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:03 م
مسلسل اللعبة
مسلسل اللعبة
دعاء عبد المقصود
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انتهت ورشة العمل المكونة من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر من كتابة نصف حلقات الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، ومن المقرر أن يبدأ صناع العمل تصوير المسلسل في 15 نوفمبر المقبل بنفس فريق عمل الجزء الأول، على أن يتم استحداث شخصيات جديدة في الجزء الثاني.

ويستعد نجما الكوميديا هشام ماجد وشيكو لبدء تحضيرات الجزء الثاني من العمل والذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

الجزء الثاني من المقرر أن يشهد مفاجآت فى الأحداث، خاصة أنه يحتوي على لعبة جديدة غير اللعبة التي دارت حولها أحداث الجزء الأول.

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين، منهم أحمد فتحي ومحمد ثروت ومي كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود، وإخراج معتز التوني.

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