«كابينت كورونا» يناقش فرض الإغلاق الشامل في الأعياد اليهودية

يعقد "كابينت كورونا" الإسرائيلي، وهو المجلس الوزراي المصغر لمتابعة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لدى االحتلال، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة فرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة انتشار الفيروس.ومن المقرر أن يناقش "كابينت كورونا"، فرض الإغلاق الشامل خلال فترة الأعياد اليهودية، والتي تستمر لمدة 22 يومًا، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وتبدأ الأعياد اليهودية في 18 سبتمبر الجاري، بـ"رأس السنة العبرية"، وتنتهي بـ"عيد العرش" في 9 أكتوبر المقبل.أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل 3904 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 142582 حالة، و1054 حالة وفاة.ويعد تسجيل 3904 حالة إصابة بكورونا هو أعلى معدل يومي لدى الاحتلال منذ بدء انتشار الجائحة لديه في فبراير الماضي.