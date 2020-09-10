«الزراعة» تبدأ تحرير عقود مزاد «سهل الطينة» وجنوب القنطرة شرق

قال الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن البدء في إجراءات تحرير عقود البيع للراسي عليهم مزاد "سهل الطينة" و"جنوب القنطرة شرق" بالإسماعيلية، ممن سددوا نسبة الـ3% (1% التأمين + 2% التأمين النهائي)، على أن تكون المساحات منزرعة زراعة جادة، وتحصيل 50% من إجمالي المبالغ المستحقة طبقًا لشروط التعاقد.وأضاف الشحات أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية بدأت في تطبيق أحكام قانون الإعفاء من غرامة التأخير بنسبة 90% في حالة سداد كل الأقساط المتأخرة خلال الفترة من 17-8-2020 حتى 15-10-2020.- الإعفاء من غرامة التأخير بنسبة 70% في حالة سداد كل الأقساط المتأخرة خلال الفترة من 16-10-2020 حتى 14-12- 2020.- الإعفاء من غرامة التأخير بنسبة 50% في حالة سداد كافة الأقساط المتأخرة خلال الفترة من 15-12-2020 حتى 12-2- 2021.- استئناف التحصيل لكافة المستحقات والأقساط المستحقة للهيئة طبقا للقانون المذكور وفي المدد المحددة به مع تحصيل كامل قيمة غرامات التأخير اعتبارًا من 13-2- 2021.